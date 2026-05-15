CEO de Atlas Intel, Andrei Roman, se reunió con María Corina Machado: este es la foto del encuentro

Por medio de su cuenta personal de X, el CEO de Atlas Intel, Andrei Roman, reveló detalles de un encuentro que sostuvo con la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado.

En el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, destacó la fortaleza de Machado por lograr la libertad del vecino país, el cual afronta una crisis política y social.

“Hoy tuve el privilegio de reunirme con María Corina Machado, cuyos incansables esfuerzos mantienen viva la lucha del pueblo venezolano por libertad y democracia. AtlasIntel contribuirá a la recuperación y transición de Venezuela”, expresó en esa plataforma digital Roman.

Machado es recordada en América Latina, por la lucha frontal que encabezó en contra del chavismo en el parlamento de Venezuela. Uno de los hechos más relevantes fue cuando en 2012 en una sesión tomó la palabra criticó a Hugo Chávez sobre las expropiaciones de su administración, al manifestar que era un “robo”.

María Corina Machado dice que no se arrepiente de regalarle el Nobel a Donald Trump

María Corina Machado recibió el Nobel de Paz y en enero de 2026, en un episodio simbólico le entregó la medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión que sostuvo con el mandatario en la Casa Blanca.