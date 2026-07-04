Iván Cepeda pide rendir “un homenaje nacional muy merecido al querido compañero presidente Gustavo Petro” el 6 de agosto

En su discurso en Cali, Iván Cepeda lanzó una propuesta al pueblo: realizar un “homenaje nacional muy merecido al querido compañero presidente Gustavo Petro”.
El evento se realizaría, según dijo Cepeda, el próximo 6 de agosto, un día antes de que se posesione Abelardo De La Espriella. “Para que reconozcamos que ha cumplido su propósito con el pueblo colombiano de forma coherente y exitosa. Gracias compañero Gustavo Petro”, dijo.
El excandidato Iván Cepeda invitó a sus seguidores para que el próximo 6 de agosto le rindan un homenaje al presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IzCfbB3GZZ— Revista Semana (@RevistaSemana) July 4, 2026
Cepeda reiteró que invita al país a una “desobediencia civil” contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
“Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo De La Espriella. Ya hemos dicho las razones por las que no lo hacemos", dijo.
“No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar. Vamos a ver quién se cansa primero, si el pueblo de hacer desobediencia o él de amenazarnos”, agregó.