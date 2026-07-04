CONFIDENCIALES

Iván Cepeda pide rendir “un homenaje nacional muy merecido al querido compañero presidente Gustavo Petro” el 6 de agosto

El senador aseguró que será un encuentro para darle las gracias al primer mandatario.

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Redacción Semana
4 de julio de 2026 a las 9:14 p. m.
Iván Cepeda y Gustavo Petro
Iván Cepeda y Gustavo Petro Foto: Presidencia

En su discurso en Cali, Iván Cepeda lanzó una propuesta al pueblo: realizar un “homenaje nacional muy merecido al querido compañero presidente Gustavo Petro”.

Iván Cepeda
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El evento se realizaría, según dijo Cepeda, el próximo 6 de agosto, un día antes de que se posesione Abelardo De La Espriella. “Para que reconozcamos que ha cumplido su propósito con el pueblo colombiano de forma coherente y exitosa. Gracias compañero Gustavo Petro”, dijo.

Cepeda reiteró que invita al país a una “desobediencia civil” contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo De La Espriella. Ya hemos dicho las razones por las que no lo hacemos", dijo.

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“No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar. Vamos a ver quién se cansa primero, si el pueblo de hacer desobediencia o él de amenazarnos”, agregó.