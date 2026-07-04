Abelardo De La Espriella envía un mensaje de felicitación por el día de la Independencia de Estados Unidos

Estados Unidos celebra este sábado, 4 de julio, sus 250 años, un hito histórico en un momento en que el país está profundamente dividido, con el presidente Donald Trump decidido a asumir un papel protagonista.

Estados Unidos cumple 250 años de independencia este 4 de julio. Así será la celebración

Al respecto, el presidente electo de Colombia envió un mensaje a través de las redes sociales de su partido en el que felicita al gobierno del presidente Trump con motivo de la conmemoración de independencia.

“El Presidente Electo de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella, expresa sus más sinceras felicitaciones al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos de América con motivo de la conmemoración de su 250.º aniversario de Independencia", dice el texto.

#ATENCIÓN | Con motivo del 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), envió un mensaje de felicitación al pueblo y al Gobierno estadounidense, reafirmando el compromiso de fortalecer… pic.twitter.com/13wGBAXWaK — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 4, 2026

“Esta fecha representa la afirmación de los principios de libertad, democracia, Estado de derecho y respeto por la dignidad humana, valores que han fortalecido la relación histórica entre nuestras naciones y que continúan siendo fundamentales para enfrentar los desafíos del presente", asegura el comunicado.

“Colombia reafirma su voluntad de seguir consolidando una relación de cooperación, confianza y respeto mutuo con los Estados Unidos, basada en la defensa de la democracia, la seguridad, la prosperidad compartida y la libertad de nuestros pueblos”, agrega el mensaje que fue emitido en la cuenta de X del partido.

Trump, que cumplió 80 años el mes pasado, mantiene su agenda pese a las altas temperaturas que se registran en el país norteamericano.

Los asistentes ondean banderas estadounidenses mientras observan los fuegos artificiales durante la celebración anual del Día de la Independencia en la comunidad predominantemente latina de Bell Gardens, California. Foto: Getty Images

Este sábado por la noche el presidente Trump prevé encabezar un mitin político en la explanada del National Mall, además de lo que ha promocionado como el espectáculo de fuegos artificiales más grande del mundo.