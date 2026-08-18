“Un equipo especial”: Fiscalía anunció grupo de trabajo para revisar los casos expuestos en el llamado ‘El libro de la verdad’

En el encuentro en conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, el presidente Abelardo De La Espriella le entregó a la fiscal Luz Adriana Camargo el llamado El libro de la verdad, el compendio de presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.

Abelardo De la Espriella entregó a la Fiscalía ‘El libro de la verdad’ con 80 casos de corrupción en el gobierno Petro

En el evento y con ocasión del libro, la jefe del ente acusador anunció la creación de un grupo de trabajo que se encargará de hacer las verificaciones que correspondan de los hechos que allí se exponen, revisar los elementos de prueba, las corroboraciones y tomar las decisiones que correspondan, según sea el caso.

“Conformaremos un equipo especial encargado de los temas que nos han sido trasladados, dirigido especialmente por la jefe de la unidad de fiscales delegados ante la Corte y por la directora especializada contra la corrupción, que son las funcionarias misionalmente encargadas del tema; sin embargo, como lo venimos realizando en la Fiscalía, estas investigaciones, por supuesto, tienen una mirada transversal”, señaló la fiscal.

La fiscal Camargo dejó claro que los casos en cuestión, no solo por el hecho de estar en El libro de la verdad, se convierten en investigaciones, así como resulta necesario hacer las verificaciones del caso para confirmar los hechos y recaudar los elementos materiales de prueba para avanzar en la toma de decisiones.

“Corresponderá a los fiscales competentes verificar los elementos aportados, contrastarlos con las pruebas que legalmente deban recaudarse y determinar dentro del marco legal si existe fundamento para adelantar actuaciones y adoptar decisiones”, señaló la fiscal.

Incluso, aseguró la jefa del ente acusador que, en la lucha contra la corrupción, las instituciones tienen que ser prudentes y respetar las garantías y el debido proceso de las personas que aparecen mencionadas en este informe que, en criterio del Gobierno de Abelardo De La Espriella, parece evidente.

“La lucha contra la corrupción en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción exige instituciones firmes, también prudentes, decididas, pero respetuosas de las garantías, comprometidas con la rendición de cuentas, igualmente con la presunción de inocencia y con el debido proceso”, señaló la fiscal Camargo.

Este es 'El libro de la verdad' que el Gobierno de Abelardo De La Espriella entregó a las autoridades. Foto: Suministrado

La solicitud de investigación que hace el gobierno De La Espriella no es una novedad para la Fiscalía, pues justamente la fiscal Camargo designó a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la directora anticorrupción del ente acusador como las encargadas de gestionar y avanzar en la verificación de los hechos.