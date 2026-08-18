Juan Manuel Galán recuerda el asesinato de su papá, Luis Carlos Galán, con una entrevista a su mamá

En el aniversario del magnicidio de Luis Carlos Galán, su hijo Juan Manuel Galán decidió hacer algo particular para recordarlo. Grabó un programa, a modo de entrevista, manejando en su carro y con su mamá, Gloria Pachón como copiloto.

“En un día en el que el dolor vuelve a sentirse como aquel viernes 18 de agosto de 1989, la mejor forma de honrar es recordar con amor. Ese día no solo perdimos al hombre y al político que tenía un profundo amor por Colombia. Mi mamá perdió a su esposo, al amor de su vida”, dice Galán al presentar un trailer de lo que será el programa.

Así fue el asesinato de Luis Carlos Galán

Allí, su mamá cuenta que ese día, “se acabaron muchas cosas y al mismo tiempo empezaron otras”. Y, también respondió a preguntas sobre la vida de pareja que tuvo con su entonces esposo. “¿Fue un flechazo?”, preguntó Juan Manuel Galán sobre el amor entre ambos. “No, para nada”, respondió ella.

“Mis hermanos y yo perdimos a nuestro padre”, agrega Galán. Y luego invita a ver el programa: “Este episodio de Métale la Pata es en honor a él y a mi mamá, la mujer que, pese al dolor, con su amor infinito sacó adelante a esta familia que hoy, 37 años después, nos hace sentir más orgullosos que nunca. Porque recordar a Luis Carlos Galán también es recordar sus sueños, sus luchas y el amor que dejó en quienes tuvimos la fortuna de conocerlo”.