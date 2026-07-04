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Presidente electo, Abelardo De La Espriella, destacó potencial de Cundinamarca tras reunión con el gobernador Jorge Emilio Rey

El mandatario electo recibió en Barranquilla al gobernador de Cundinamarca y le aseguró que desde su gobierno van a trabajar por el departamento.

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Redacción Semana
4 de julio de 2026 a las 12:53 p. m.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, se reunió en Barranquilla con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, se reunió en Barranquilla con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Foto: Semana

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se reunió este sábado, 4 de julio, en Barranquilla con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a quien le expresó su apoyo en el nuevo gobierno.

“Vamos a trabajar por ese bello departamento de gente patriota, llena de ardentía que hace grande a este país todos los días con su trabajo”, resaltó De La Espriella durante el encuentro.

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