Presidente electo, Abelardo De La Espriella, destacó potencial de Cundinamarca tras reunión con el gobernador Jorge Emilio Rey

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se reunió este sábado, 4 de julio, en Barranquilla con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a quien le expresó su apoyo en el nuevo gobierno.
“Vamos a trabajar por ese bello departamento de gente patriota, llena de ardentía que hace grande a este país todos los días con su trabajo”, resaltó De La Espriella durante el encuentro.
"Cundinamarca es un departamento con un enorme potencial y un gran futuro", manifestó el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tras reunión en Barranquilla con el gobernador Jorge Emilio Rey. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BF1zSvP3ox— Revista Semana (@RevistaSemana) July 4, 2026
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