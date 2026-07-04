Hay revolcón administrativo en el Fondo Adaptación

SEMANA conoció que se amplió hasta el 7 de julio la licencia por enfermedad que mantiene a Angie Rodríguez fuera de la gerencia del Fondo Adaptación. Con esa prórroga, siguió al mando Juan Sebastián Loaiza Gualtero, uno de sus asesores, quien, como gerente encargado, firmó una resolución que movió piezas sensibles dentro de la entidad.

La norma dejó en manos de la Secretaría General buena parte del poder administrativo: contratación, modificaciones y terminaciones de convenios, nombramiento y remoción de personal, y el ordenamiento del gasto y del pago.

Miguel Ospino responde a denuncia de Angie Rodríguez: “Afirmaciones irresponsables y carentes de corroboración”

En la práctica, las llaves de la operación interna del Fondo quedaron concentradas en pocas manos mientras Rodríguez sigue ausente, en medio del proceso de empalme y a escasas semanas de que se termine el Gobierno Petro. Con la incapacidad médica de Rodríguez, el hoy presidente no podrá removerla de su cargo, al menos durante las próximas semanas.