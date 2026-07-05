Gustavo Petro recuerda que este es el primer domingo con recargo del 90%

El presidente Gustavo Petro envió desde su cuenta de X un mensaje a todos los trabajadores del país. "A todo el que trabaje hoy en forma asalariada se le debe pagar un 90% más de su salario normal. Su trabajo semanal no debe de ser más de 42 horas", dijo el presidente.
El primer mandatario recordó que el objetivo de esta medida es que pueda haber mayor unidad familiar y más tiempo libre individual y colectivo.
“Para quienes trabajen en domingo o festivo deben recibir a cambio un recargo de mayor salario que es un 90% más que del pago. Mi gobierno ante la inmensa injusticia laboral que existe en el país busco aumentar la justicia laboral a través de la ley de reforma laboral que hoy rige en toda Colombia. Reproduzca este mensaje a todo el pueblo trabajador que pueda para que no haya engaños”.
A todo el que trabaje hoy en forma asalariada se le debe pagar un 90% más de su salario normal— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 5, 2026
Su trabajo semanal no debe de ser más de 42 horas.
El objetivo de esta medida es que pueda haber mayor unidad familiar y más tiempo libre individual y colectivo.
Para quienes… https://t.co/fnu5eOjhGD