Gustavo Petro recuerda que este es el primer domingo con recargo del 90%

El presidente Gustavo Petro envió desde su cuenta de X un mensaje a todos los trabajadores del país. "A todo el que trabaje hoy en forma asalariada se le debe pagar un 90% más de su salario normal. Su trabajo semanal no debe de ser más de 42 horas", dijo el presidente.

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El primer mandatario recordó que el objetivo de esta medida es que pueda haber mayor unidad familiar y más tiempo libre individual y colectivo.

“Para quienes trabajen en domingo o festivo deben recibir a cambio un recargo de mayor salario que es un 90% más que del pago. Mi gobierno ante la inmensa injusticia laboral que existe en el país busco aumentar la justicia laboral a través de la ley de reforma laboral que hoy rige en toda Colombia. Reproduzca este mensaje a todo el pueblo trabajador que pueda para que no haya engaños”.