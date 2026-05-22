“Democracia con los odios saturados que ayudan a tus destructores”: Álvaro Uribe

El expresidente Uribe envió un mensaje en sus redes sociales sobre la tensión que se vive en estas elecciones. “Ojo democracia con los odios saturados que ayudan a tus destructores. Quienes los crean no los sanean a tiempo, se equivocan al pensar que banalidades de la política los superan. Quedan tan hondos que ayudan a destruir la democracia“, escribió.

“Colombia necesita unidad para defender la democracia. No es tiempo de egos”: el llamado del expresidente Duque

Un mensaje similar publicó también el expresidente Iván Duque. El exmandatario afirmó que “quien vaya a enfrentar el modelo permisivo con la criminalidad debe tener de manera inmediata el respaldo de todos aquellos que no lograron estar en la segunda vuelta y que dicen ser defensores de nuestra Constitución. Aquí no hay espacio para vanidades. Aquí no hay espacio para egocentrismos”.

"Solo debe haber espacio para un camino y es la defensa sólida de Colombia, por encima de cualquier circunstancia de agravio, de diferencia, de pugnacidad. Porque si no están preparados para superar esas situaciones propias de la política, no pueden pretender aspirar al solio de Bolívar”, dijo.