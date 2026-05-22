“Tiene que ser una broma”: la publicación del presidente Gustavo Petro que desató revuelo en redes sociales; este es el mensaje

Un mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, generó un profundo revuelo en redes sociales, con una ola de críticas que le llovieron al mandatario.

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En la polémica publicación que hizo en X, el jefe de Estado compartió una imagen en la que habló sobre un proyecto interoceánico para el país: “Empezando tardíamente los estudios del proyecto del tren interoceánico más corto posible en Colombia. Todas las líneas estructurantes de la red férrea nacional, que se construirán en los siguientes años, deben tener como criterio fundamental el que sean interoceánicas”.

Uno de los más fuertes cuestionamientos hechos al presidente fue del senador Jota Pe Hernández: “Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Tiene que ser broma”.

Hizo lo propio el exdirector del Dapre Víctor Muñoz, del gobierno del expresidente Iván Duque: “Un verdadero mamarracho, impropio de cualquier discusión seria. Cero estudios previos, cero ingeniería de diseño, cero rigor técnico. Solo populismo barato disfrazado de propuesta, pensado para engañar incautos y vender humo como si fuera política pública”.

También le pasó una fuerte factura al mandatario colombiano el senador electo del Centro Democrático Andrés Forero: “Con razón los pasaportes nuevos salieron chimbos…”.

Otro que se pronunció fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien de paso le hizo una invitación al jefe de Estado: “Buena idea, presidente. Mientras se hace realidad, lo invito a subirse al Metro de Bogotá, que hoy ya empezó las pruebas en el viaducto. Escoja usted el día y vamos. El Metro, por fin, es una realidad”.

Otra de las reacciones fue del congresista Hernán Cadavid: “Pero primero el tren volador de Barranquilla a Buenaventura, y ya ahorita miramos este”.

Luego de esa ola de críticas que recibió, Gustavo Petro publicó otro mensaje: “Este es el estudio de recorrido del tren interoceánico más corto posible en Colombia. Ordeno a la ANI priorizar los estudios de este proyecto, que, dadas las afectaciones que por crisis climática empieza a sufrir el Canal de Panamá, puede ayudar de manera importante al comercio mundial y sería de gran beneficio económico para Colombia y el Chocó”.

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“No olvidar que, además de ser línea férrea eléctrica y poderosa, debe contener la postura de cables de fibra óptica, también poderosos, para que Colombia pueda unir los cinco continentes en las redes de la supercomputación y la inteligencia artificial en el futuro”, puntualizó el mandatario.