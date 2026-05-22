A pesar de su desplome en las encuestas, Paloma Valencia insiste en que “es la única que le gana a Cepeda”

Ante el panorama poco favorable de Paloma Valencia, el cual se evidenció en las más recientes encuestas de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, la candidata presidencial insistió en el mismo mensaje.

Tiene que ver con su idea de que es la única que podría derrotar, en una eventual segunda vuelta, al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, postura que ha reiterado en varias escenarios.

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“La única que le gana con contundencia a Cepeda soy yo. Así que si Abelardo quiere sumarse para que ganemos en primera vuelta, aquí lo espero”, publicó Paloma Valencia en su cuenta personal de X.

Sumado a ello, en una entrevista que dio en Caracol Radio expresó: “Lo que sí muestran las encuestas es que la que tiene mayores posibilidades de ganarle a Iván Cepeda soy yo. Aquí espero a Abelardo de la Espriella, que venga inmediatamente y vamos juntos a derrotar a Cepeda”.

“[En] mi campaña (Abelardo de la Espriella) es bienvenido; es que las encuestas también muestran que la única que gana contundentemente en segunda vuelta soy yo, entonces aquí lo esperamos”.

Valencia ha estado bastante activa en redes sociales, luego de que se publicaran los resultados de varias encuestas durante esta semana.

Inclusive enviando mensajes a otros candidatos, como el caso puntual de Sergio Fajardo: “Estoy aquí en Corabastos, terminando un recorrido y desayunando. Corabastos es esta gran plaza donde llega la comida del Tolima, de Cundinamarca, de Boyacá, lo que se termina vendiendo todo lo nuestros campesinos hoy tan llenos de necesidades (sic). Y con tanto problema que tiene este país, hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto al país, como Sergio Fajardo, que inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted”.

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“Porque es el momento en el que hay que pensar en el país y en que esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad; doctor Sergio, acépteme un café”, recalcó finalmente la candidata presidencial Paloma Valencia.