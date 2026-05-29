Bogotá anuncia medidas de seguridad de cara a las elecciones presidenciales: la ley seca empezaría a regir este viernes

Con el fin de garantizar un ejercicio democrático transparente y pacífico durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó una serie de restricciones y medidas logísticas tras liderar la séptima Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

En Bogotá arrancará antes la ley seca: Distrito endureció medidas por elecciones

La principal restricción de cara al fin de semana quedó establecida mediante el Decreto 191 de 2026, firmado por la administración distrital.

La norma estipula la restricción a la venta y consumo de bebidas embriagantes (Ley Seca) en toda la capital a partir de este viernes 29 de mayo, desde las 06:00 p. m., extendiéndose hasta las 12:00 m. del lunes 1 de junio.

Elecciones 2026 en Bogotá. Foto: Alejandro Acosta

Cero alertas por orden público y vigilancia en tiempo real

A la fecha no se ha registrado ninguna denuncia formal por amenazas, riesgos o constreñimiento al elector en las 20 localidades.

Para blindar la jornada del domingo, el Comité Técnico Electoral estructuró una red de monitoreo inmediato. La ciudad contará con un Puesto de Mando Unificado (PMU) Central y 20 PMU Locales que vigilarán minuto a minuto el desarrollo de las votaciones. Además, un grupo de Gestores de Convivencia trabajará en puntos estratégicos de la mano con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) para prevenir cualquier alteración.

El engranaje logístico en cifras

El Distrito certificó el cumplimiento del 100% de los requerimientos técnicos exigidos por la organización electoral.

La infraestructura civil y humana para el próximo 31 de mayo operará bajo las siguientes capacidades:

Potencial electoral: 6.101.409 ciudadanos están habilitados para sufragar en la capital.

6.101.409 ciudadanos están habilitados para sufragar en la capital. Puntos de votación: Se habilitaron 1.083 puestos que albergarán un total de 18.156 mesas de votación.

Se habilitaron 1.083 puestos que albergarán un total de 18.156 mesas de votación. Recursos técnicos: La Secretaría de Gobierno suministró la señalización informativa, urnas triclave y el soporte de hardware (computadores portátiles, discos duros y memorias USB) para el procesamiento de los datos.

La Secretaría de Gobierno suministró la señalización informativa, urnas triclave y el soporte de hardware (computadores portátiles, discos duros y memorias USB) para el procesamiento de los datos. Movilidad: Se dispuso de una flota de 300 vehículos institucionales para tareas logísticas, de los cuales 50 apoyarán exclusivamente los traslados de la Registraduría.

Se dispuso de una flota de 300 vehículos institucionales para tareas logísticas, de los cuales 50 apoyarán exclusivamente los traslados de la Registraduría. Personal de apoyo: La jornada contará con 280 claveros principales, 341 claveros de apoyo, 70 funcionarios de apoyo directo y 1.292 servidores distritales asignados como jurados de votación.

Planeación anticipada ante una eventual segunda vuelta

Demostrando la experiencia en gobernanza electoral, la Alcaldía de Bogotá informó que ya adelanta mesas de concertación enfocadas en una eventual segunda vuelta presidencial, proyectada para el mes de junio.

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Como medida preventiva, el Distrito gestionó la reprogramación de los festivales urbanos y culturales programados para el fin de semana del 21 de junio, evitando que coincidan con los comicios y optimizando así el uso del espacio público y el pie de fuerza policial.