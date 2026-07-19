Túnel del Toyo: Contraloría advierte que la megaobra tendría un retraso de al menos un año y anuncia fiscalización al proyecto

La Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, realizó el pasado 16 de julio una visita técnica para verificar el avance del proyecto Túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri y sus accesos viales.

Esta megaobra, ubicada en el noroccidente de Antioquia, conectará las concesiones viales Mar 1 y Mar 2, facilitando la movilidad entre los municipios de Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas. El proyecto contempla la construcción de 18 túneles, 31 viaductos y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto.

Invías anuncia avances del 88,49 % en ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’

Como resultado de esta visita, la Contraloría General de la República reitera su preocupación y alerta a Invías por el notable atraso en el inicio del montaje de los elementos y equipos electromecánicos que son indispensables para la puesta en operación del Túnel del Toyo (Túnel 17) y de los restantes 17 túneles que hacen parte de este muy importante proyecto de conectividad vial del occidente del país.

La preocupación de la Contraloría se debe a que ya se concretó un riesgo que había advertido en repetidas ocasiones al Instituto Nacional de Vías (Invías) desde abril de 2024.

Foto: INVIAS

Según el organismo de control, existirá un desfase de al menos un año entre la finalización de las obras civiles del proyecto, prevista para abril de 2027 y actualmente a cargo de la Gobernación de Antioquia, con apoyo de la Alcaldía de Medellín, y la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos electromecánicos necesarios para operar los túneles, cuya entrega está programada por el Invías para septiembre de 2028.

En el marco de esta visita técnica, se constató el avance de las obras civiles a cargo de la Gobernación de Antioquia. En ese sentido, se encontró que el tramo 1 del proyecto, comprendido entre los municipios de Cañasgordas y Giraldo, está terminado y cuenta con la certificación de la interventoría.

El Túnel del Toyo. Foto: Suministrada a SEMANA.

Además, el Tramo 2, ubicado entre los municipios antioqueños de Giraldo y Santafé de Antioquia, tiene un avance cercano al 80 % y, según lo informado por la Gobernación de Antioquia, se tiene programado terminarlo en abril de 2027.

La Contraloría General de la República aseguró que, sin entrar en controversias con las entidades bajo su vigilancia fiscal, considera necesario reiterar el llamado al Ministerio de Transporte y al Invías para que adopten, con carácter urgente, las medidas necesarias que permitan iniciar cuanto antes la instalación de los equipos electromecánicos del proyecto.

Invías presenta balance de obras en Guaviare: inversión supera los 261.000 millones

Además, pidió diseñar e implementar un plan de contingencia integral que permita acelerar la ejecución de estas labores y reducir el retraso identificado entre la terminación de las obras civiles y la entrada en funcionamiento de los túneles.

Como consecuencia de la materialización de este riesgo y en cumplimiento de las normas que regulan el control fiscal, la Contraloría General anunció que iniciará una Actuación Especial de Fiscalización a los gestores fiscales del proyecto dentro de los seis meses siguientes a la finalización de todas las obras civiles, con el fin de revisar y evaluar sus actuaciones y resultados en relación con la adecuada utilización de los recursos públicos invertidos.