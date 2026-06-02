Las condiciones meteorológicas en Colombia estarán marcadas durante las próximas 24 horas por cielos mayormente nublados, lluvias de diversa intensidad y temperaturas elevadas en varios sectores del Caribe.

Las precipitaciones más significativas se concentrarán en regiones del Pacífico, la zona cafetera, los Llanos Orientales y parte de la Amazonía.

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El Pacífico y la región Andina figuran entre las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas

El pronóstico nacional indica que gran parte del territorio colombiano presentará condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado.

Se presentarán lluvias en sectores dispersos del Pacífico, el occidente y norte de la región Andina, así como en extensas áreas de la Orinoquía y la Amazonía.

No obstante, algunas zonas mantendrán tiempo estable.

Los departamentos de La Guajira y Tolima, junto con sectores centrales de Boyacá y Norte de Santander, registrarán condiciones predominantemente secas durante la jornada.

En la región Caribe se esperan cielos de ligeros a mayormente cubiertos.

Aunque durante buena parte del día predominará el tiempo seco, las condiciones cambiarán al finalizar la tarde y durante la noche y la madrugada.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé nubosidad variable con posibilidad de lluvias ligeras durante la noche, especialmente sobre las áreas marítimas ubicadas al sur del complejo insular.

La región Pacífica será una de las más afectadas por las precipitaciones.

Se espera una jornada mayormente nublada con lluvias de moderadas a fuertes, especialmente durante la tarde y la noche en gran parte del centro y sur de Chocó, así como en sectores del norte y occidente del Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

También son probables lluvias intermitentes de consideración sobre la plataforma marítima del Pacífico centro y norte.

En la región Andina, la mañana transcurrirá en general con tiempo seco y nubosidad variable.

Sin embargo, durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y se prevén precipitaciones entre moderadas y fuertes en zonas de Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda y Quindío.

De manera más aislada, también podrían registrarse lluvias de menor intensidad en sectores de Cundinamarca, Huila y Boyacá.

Los Llanos Orientales tampoco estarán exentos de las precipitaciones.

En la Orinoquía se pronostican lluvias moderadas a fuertes acompañadas de posibles tormentas eléctricas en áreas de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, con los mayores acumulados esperados durante la tarde.

Mientras tanto, en la Amazonía las condiciones más inestables se concentrarán entre la tarde y la noche.

Se prevén lluvias moderadas a fuertes sobre sectores de Caquetá, Putumayo y Guaviare, bajo un panorama de cielo mayormente nublado.

Además de las precipitaciones, las autoridades meteorológicas advirtieron sobre altas temperaturas en varios puntos del país.

Las mayores sensaciones térmicas se presentarán en la región Caribe, especialmente en La Guajira y el norte de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Allí, la combinación de calor y humedad podría incrementar significativamente la percepción térmica durante las horas de la tarde.

Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con escasas probabilidades de lluvia en Barr anquilla Foto: AP Photo/Ivan Valencia

Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia

Las principales ciudades del país tendrán condiciones meteorológicas contrastantes durante las próximas 24 horas.

Mientras Barranquilla y Cartagena registrarán altas temperaturas y predominio de tiempo seco, varias capitales de la región Andina y del Pacífico podrían experimentar lluvias durante la tarde y la noche.

En Barranquilla, el pronóstico indica cielo entre ligero y parcialmente nublado, con escasas probabilidades de lluvia y una temperatura máxima cercana a los 35,5 grados Celsius, una de las más altas del país.

Para Cartagena, se espera una jornada similar, con cielo entre ligero y parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

No obstante, no se descartan lluvias ligeras aisladas durante la tarde. La temperatura máxima alcanzaría los 34 grados Celsius.

En Bucaramanga, las primeras horas del día estarán marcadas por nubosidad variable y condiciones secas.

Sin embargo, hacia el final de la tarde y durante la noche podrían registrarse lluvias entre ligeras y moderadas. La temperatura máxima prevista es de 30 grados Celsius.

Un panorama parecido se espera en Medellín, donde la mañana transcurrirá con tiempo seco y cielo entre parcial y mayormente nublado. Para la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones moderadas.

La capital antioqueña podría alcanzar una temperatura máxima de 31 grados Celsius.

En Tunja, se prevé una jornada mayormente seca, aunque bajo cielos predominantemente nublados.

Las autoridades meteorológicas no descartan algunas lluvias ligeras durante la tarde. La temperatura máxima será de aproximadamente 19 grados Celsius.

Por su parte, Cali tendrá condiciones más inestables, con cielo entre parcial y mayormente nublado y probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas a lo largo del día.

La temperatura máxima alcanzaría los 30 grados Celsius.

En Popayán, la mañana estará marcada por condiciones secas y nubosidad variable. Sin embargo, durante la tarde y la noche se esperan lluvias entre ligeras y moderadas.

La temperatura máxima estimada es de 23 grados Celsius.

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La capital tendrá una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, predominio de tiempo seco y algunas lluvias ligeras aisladas durante la tarde y la noche, principalmente en localidades del sur y noroccidente de la ciudad.

La temperatura oscilará entre los 12 °C y 19 °C.