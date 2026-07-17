Adolescente atacó a su novia, menor de edad, con un cuchillo y después se quitó la vida: Policía dio detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá inició las investigaciones tras registrarse un ataque con arma blanca que involucra a dos menores de edad en el sur de la capital. El reporte preliminar indica el deceso de un joven y la hospitalización de una adolescente con heridas causadas por un elemento cortante.

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Los uniformados acudieron al lugar de los hechos tras recibir un reporte de la central de radio sobre un presunto caso de suicidio dentro de una vivienda. Al ingresar al inmueble, los uniformados confirmaron el hallazgo del cuerpo de un menor de edad.

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Respecto al procedimiento inicial, la teniente coronel Adriana Ruíz, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que la “zona de atención recibió el caso por medio de la central de radio. El cuadrante llegó al lugar donde verificó la presencia de un menor de edad sin signos vitales”.

Reporte de agresión previa y traslado médico

La reconstrucción de los hechos se encuentra en un estado provisional, sustentada en las declaraciones entregadas por los familiares de los involucrados a la Policía Nacional.

La madre del menor fallecido relató que recibió una llamada de la progenitora de la novia de su hijo minutos antes de descubrir la escalofriante escena.

El joven habría usado un cuchillo para herir a su pareja sentimental. Foto: Getty Images/iStockphoto

En esa comunicación, se le notificó que la joven era trasladada de urgencia hacia las instalaciones del Hospital Santa Clara con múltiples lesiones.

La teniente coronel Adriana Ruíz detalló que la víctima presentaba “heridas con arma blanca en diferentes zonas del cuerpo, al parecer producidas por el menor de edad”.

Los testimonios recolectados por las patrullas indican que la adolescente presuntamente permaneció retenida contra su voluntad. Tras conocer esta situación, la madre del joven ingresó a la residencia de la pareja, donde encontró a su hijo en el suelo y procedió a comunicarse con la línea de emergencias 123.

Coordinación de las labores judiciales

La mujer fue encontrada con heridas de un arma blanca. Imagen de referencia Foto: Getty Images/iStockphoto

Debido a la complejidad del escenario y a la concurrencia de posibles delitos, las inspecciones técnicas e investigativas fueron delegadas a las unidades especializadas del distrito.

Personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumió la recopilación de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas en el lugar.

Los peritos forenses analizan los registros médicos de la joven ingresada al centro asistencial para determinar la gravedad de sus lesiones y su evolución. El cuerpo del menor fue trasladado a las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal para la realización de las necropsias que permitan esclarecer de forma científica las causas de la muerte.