Agremiación se pronunció después de que vigilante fuera apuñalado en portal de TransMilenio: “Expresamos nuestra preocupación”

Los hechos de intolerancia en TransMilenio cada vez son más frecuentes y en las últimas oportunidades las víctimas son los encargados de la vigilancia del sistema.

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El caso más reciente se presentó el pasado domingo, 12 de julio, en el Portal Suba. Allí, un funcionario resultó herido con un arma cortopunzante por unos sujetos que se le enfrentaron porque este les reclamó ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

En algunos videos que se han hecho virales en las redes sociales se observa cómo la situación poco a poco fue escalando, hasta que finalmente se pasó a la agresión física en contra del guardia de seguridad.

Segundos después, los agresores intentaron huir del sitio mientras que varios testigos observaban la escena. Afortunadamente, uniformados de la Policía llegaron y pudieron detener a los responsables.

Como este, se han presentado otros casos similares, generando preocupación al interior de este sector. Álvaro Castañeda, vocero de la Agremiación de Empresas de Seguridad Privada de Colombia (Ecos), se pronunció tras lo sucedido y, en entrevista con City Tv, rechazó lo que está pasando.

“Expresamos nuestra preocupación. (...) Debemos tener en cuenta que los vigilantes están prestando un servicio, una labor a la comunidad preventiva y de acompañamiento a la Policía, al fortalecimiento de la seguridad y la prevención ciudadana", señaló.

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Castañeda fue claro al advertir que no se trata de un caso aislado, sino que que ya se están volviendo hechos recurrentes y que ponen en peligro a las personas que le están prestando un servicio al sistema.

Por lo mismo, le hizo un llamado a los bogotanos para que se apoye a estos vigilantes, mencionando que muchos son cabezas de hogar y tienen una familia que los está esperando en sus casas.

Imagen referencia de TransMilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

“Están prestándonos un servicio, no solo en el sistema de transporte masivo, sino en conjuntos residenciales, hospitales, centros comerciales. Están haciendo una labor muy importante para el fortalecimiento de la seguridad desde la prevención“, comentó.

El vocero también realizó énfasis en la importancia de que exista una mayor articulación entre las autoridades y las empresas de vigilancia, con el objetivo de darle un mayor respaldo a los guardias del sistema y salvaguardar su seguridad.