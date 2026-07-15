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“Nos vamos a quedar aquí el tiempo que sea necesario”: comunidades afro mantienen protesta en la ANT; la entidad niega incumplimientos

En redes sociales circularon videos de los tensionantes momentos que se vivieron en la tarde de este miércoles.

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María Fernanda Orjuela Espitia

15 de julio de 2026 a las 7:48 p. m.
Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras.
Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras. Foto: PRESIDENCIA

Las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en Bogotá, fueron escenario este miércoles 15 de julio de una jornada de tensión luego de que integrantes de comunidades afro permanecieran en la sede para reclamar, según ellos, el incumplimiento de acuerdos relacionados con procesos de acceso a tierras.

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Uno de los voceros de la movilización aseguró en declaraciones con La FM que la decisión es permanecer en el lugar el tiempo que sea necesario para obtener respuestas. “Nos vamos a quedar aquí el tiempo que sea necesario”, afirmó, mientras indicó que esperan la llegada de más integrantes de las comunidades para reforzar la protesta.

Los manifestantes sostienen que existen compromisos pendientes por parte del Gobierno nacional en materia de tierras y aseguran que no levantarán la movilización hasta que haya soluciones concretas.

La ANT respondió a las acusaciones

Tras conocerse las denuncias, la Agencia Nacional de Tierras publicó un comunicado en el que rechazó los señalamientos sobre presuntos incumplimientos.

La entidad afirmó que “ha venido cumpliendo de manera rigurosa los compromisos acordados con Frenacol, respetando en todo momento los procedimientos administrativos y el marco legal que rige los procesos de recuperación e incorporación de predios al Fondo de Tierras”.

Además, desmintió versiones que señalaban una supuesta retención de funcionarios dentro de las instalaciones.

“En este momento no hay personas retenidas y los ejercicios de diálogo y concertación con los representantes de las comunidades se están desarrollando de manera permanente, con el propósito de garantizar soluciones”, aseguró la Agencia.

La ANT indicó que la semana pasada fue convocado y realizado el Comité de Aprehensión, escenario en el que fueron aprobados varios predios para continuar el procedimiento administrativo correspondiente.

Sin embargo, explicó que antes de la entrega de los terrenos aún deben cumplirse etapas establecidas por la ley, entre ellas la incorporación de los predios al Fondo de Tierras, la caracterización técnica y jurídica, además de visitas de verificación.

La entidad agregó que esas actuaciones requieren acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad, tanto de funcionarios como de las comunidades, y señaló que, según la coordinación con la Policía Nacional, dicho acompañamiento podría realizarse después del próximo 21 de julio.

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“Las afirmaciones no corresponden a la realidad”

En el mismo pronunciamiento, la Agencia sostuvo que “las afirmaciones sobre un supuesto incumplimiento no corresponden a la realidad”, al asegurar que Frenacol conoce el estado de los compromisos, el avance de los trámites administrativos y los tiempos que exige cada etapa del proceso.

Finalmente, hizo un llamado a mantener abiertos los espacios de concertación y reiteró que “las vías institucionales continúan abiertas” y manifestó su disposición para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos “siempre en el marco de la legalidad, la transparencia y las garantías para los campesinos y comunidades étnicas de Colombia”.