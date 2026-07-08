TransMilenio dice qué pasó con mujer que murió en la estación Venecia: le salió al paso a rumores

Un lamentable hecho se presentó en horas de la noche de este martes, 7 de julio, en la estación Venecia de TransMilenio, sur de Bogotá.

En este punto de la ciudad, una mujer murió. Al principio, en redes sociales, comenzó a difundirse información sin comprobar que decía que esta persona bajaba de un bus articulado cuando este comenzó a moverse y, supuestamente, fue en ese instante cuando cayó al vacío.

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Sin embargo, TransMilenio se pronunció esta mañana de miércoles, 8 de julio, a través de un comunicado. En este, la compañía aclaró que la muerte de la mujer se registró en momentos en que habría intentado colarse al sistema y, por hechos que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó sobre la calzada exclusiva.

Posteriormente, al lugar acudió personal de emergencias para brindarle asistencia médica, pero, debido al fuerte golpe que sufrió al caer, murió en el lugar del accidente.

“De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado y, por causas que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó a la calzada exclusiva. Tan pronto se reportó la emergencia, se activaron los protocolos de atención y al lugar acudió personal de emergencias para brindar la asistencia correspondiente”, informaron puntualmente desde TransMilenio en el comunicado.

No obstante, las autoridades competentes dieron apertura a una investigación para establecer con exactitud lo ocurrido con esta mujer.

“TransMilenio S. A. reitera su disposición para colaborar con las autoridades durante el desarrollo de la investigación”, resaltó la entidad.

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Mientras tanto, desde TransMilenio lamentaron lo ocurrido e hicieron un llamado a los usuarios para evitar tragedias como la anterior.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas de la víctima; finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía para utilizar únicamente los accesos autorizados y evitar el ingreso indebido a las estaciones. Estas conductas representan un alto riesgo para la vida y la integridad de quienes transitan por el sistema”, concluyó el comunicado.