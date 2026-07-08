Nuevos ajustes en TransMilenio: miles de usuarios deberán modificar sus recorridos a partir de este mes

El funcionamiento del sistema TransMilenio sigue cambiando a medida que se realizan obras en diferentes corredores de Bogotá. En los últimos meses, varias estaciones y servicios han tenido cambios temporales o permanentes para asegurar la movilidad mientras se realizan trabajos relacionados con la Primera Línea del Metro y otros proyectos urbanos.

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Por ello, TransMilenio anunció una serie de modificaciones que afectan la Ruta Fácil 6, además de una ampliación en los horarios de operación de los servicios D24 y J24, cambios que buscan mantener la conectividad de los usuarios con la estación Universidades–CityU y adaptar la operación a las condiciones actuales de la infraestructura.

La principal modificación corresponde a la Ruta Fácil 6, que desde el 4 de julio dejó de operar en el tramo posterior a la estación Calle 76. Con el nuevo esquema, el servicio inicia su recorrido en el Portal 80 y finaliza en la estación Calle 76, dejando de llegar hasta Universidades–CityU como ocurría anteriormente.

La entidad modificó la ruta fácil 6 y amplio los horarios de los servicios D24 y J24. Foto: GUILLERMO TORRES

Según informó TransMilenio, el nuevo recorrido comprende las estaciones Portal 80, Quirigua, Carrera 90, Avenida Cali, Granja–Carrera 77, Minuto de Dios, Boyacá, Ferias, Avenida 68, Carrera 53, Carrera 47, Escuela Militar, Polo–Fincomercio y Calle 76.

De manera paralela, la entidad anunció la ampliación del horario de los servicios D24 y J24, con el objetivo de ofrecer una conexión directa hacia la estación Universidades–CityU, compensando así el cambio realizado en la Ruta Fácil 6. Con esta modificación, ambas rutas operarán de lunes a sábado entre las 4:30 de la mañana y las 11:00 de la noche, mientras que los domingos y festivos prestarán servicio entre las 4:30 de la mañana y las 10:00 de la noche.

Cambios de vagones

En Universidades–CityU, la Ruta 1 pasará a operar desde el vagón 1, mientras que en la estación Flores la Ruta A61 funcionará desde el vagón 2 y la Ruta H20 lo hará desde el vagón 1. Estos cambios buscan optimizar el flujo de pasajeros y facilitar los abordajes durante la operación diaria.

Las modificaciones se enmarcan en los ajustes operacionales que TransMilenio ha venido implementando debido al avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

En los últimos meses, el sistema ha realizado cierres, reaperturas y cambios en estaciones y rutas para permitir la construcción del viaducto y otras intervenciones de infraestructura, procurando mantener la prestación del servicio mientras avanzan los trabajos.

Estación Flores sufrirá cambios en la distribución de sus vagones. Foto: TransMilenio / A.P.I.

La entidad recomendó a los usuarios consultar previamente sus recorridos a través de los canales oficiales y de las herramientas digitales del sistema, con el fin de verificar la ubicación de los servicios y conocer las modificaciones vigentes antes de iniciar sus desplazamientos.