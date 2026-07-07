El SITP de Bogotá tendrá cambios desde julio: este servicio de Kennedy ya no operará todos los días

Los usuarios del componente TransMiZonal de TransMilenio deberán tener en cuenta un cambio en la operación de una de las rutas que conecta sectores del suroccidente de Bogotá. El servicio G414 Hospital de Kennedy – F414 Villa Alexandra dejó de operar los sábados, domingos y días festivos, por lo que su funcionamiento quedó restringido únicamente a los días hábiles.

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Con esta modificación, la ruta prestará servicio de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Antes del ajuste, el recorrido funcionaba de lunes a sábado en ese mismo horario y los domingos y festivos operaba entre las 5:00 a. m. y las 7:00 p. m.

El cambio hace parte de los ajustes operacionales que realiza periódicamente TransMilenio para adecuar la oferta de transporte a la demanda de pasajeros y optimizar la prestación del servicio en los diferentes corredores de la ciudad.

Ante la suspensión de la operación durante los fines de semana y festivos, el sistema informó que los usuarios cuentan con otras rutas TransMiZonales que podrán utilizar para realizar desplazamientos similares en la zona.

Entre las alternativas disponibles se encuentra el nuevo servicio F453/H453 La Rivera – Fiscala Alta, además de las rutas F718/H718 La Rivera – Usme Centro y F733/H733 Tierra Buena – Cerros de Oriente, las cuales continuarán operando y permitirán a los pasajeros mantener la conectividad en este sector de la ciudad.

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La recomendación para quienes utilizan habitualmente la ruta G414–F414 es planificar sus desplazamientos con anticipación durante los fines de semana y festivos, consultando las alternativas disponibles para evitar contratiempos en sus recorridos.

TransMilenio recordó que los usuarios pueden verificar los cambios en la operación de rutas a través de los canales oficiales del sistema, donde se publican las novedades relacionadas con horarios, modificaciones de recorridos y ajustes en la oferta de transporte.

Con esta actualización, el servicio G414 Hospital de Kennedy – F414 Villa Alexandra se suma a los ajustes operativos implementados por el sistema de transporte público de Bogotá, que buscan responder a las dinámicas de movilidad de la ciudad y redistribuir la oferta de rutas según el comportamiento de la demanda.