Así van las cifras en el Banco de Talentos que está abierto a todos los interesados en registrar hojas de vida

Juan Diego Ramírez*, de 22 años, avanza en su formación universitaria y mientras “corona”, como dice, trabaja por temporadas como conductor de un taxi arrendado. Con esos ingresos financia sus estudios y su manutención en Bogotá, donde vive solo, mientras sus padres permanecen en el campo, del que él también es oriundo.

Este joven es uno de los colombianos que han registrado su hoja de vida en el Banco de Talentos lanzado por el Gobierno electo hace apenas unos días. “Me registré para probar suerte. Vamos a ver qué pasa”, señala Juan Diego.

Pese al breve tiempo al aire, ya la plataforma acumula más de 200.000 registros de perfiles laborales, según confirmó Laura Herrera Caro, líder de Magneto Empleos, el habilitador tecnológico de esta estrategia.

Hasta el jueves 17 de julio, al final del día, la página bancodetalentos.com.co ya llevaba 5 millones de visitas de interesados en conocer la iniciativa, de acuerdo con lo manifestado por Herrera.

El mensaje enviado hasta ahora desde el equipo de empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella ha tenido amplia receptividad.

Como lo registra la página web a la que están accediendo los ciudadanos, retomando lo que ha dicho el mandatario electo, es la primera vez en la historia del país que se pone en marcha un banco de talentos de estas características. “Para los que nunca tuvieron palanca, pero siempre tuvieron talento” es la frase con la que se encuentran los visitantes de la página.

Logo Magneto Foto: Magneto / Web

La convocatoria es abierta y amplia

El llamado es generalizado, pues no se trata de una convocatoria laboral específica, sino de la construcción de una amplia base de datos de talentos.

“El Banco de Talentos está abierto a toda la ciudadanía para que cualquier persona, independientemente del perfil profesional, con o sin experiencia y mayor de edad (más de 18 años), pueda registrar su hoja de vida”, señaló Herrera.

En el portal también se menciona que la pretensión de la iniciativa es que miles de profesionales, técnicos, bachilleres y ciudadanos preparados y con vocación de servicio sean considerados para las oportunidades que surgirán durante la administración entrante.

La primera etapa de esta plataforma, la del registro de hojas de vida, estará vigente hasta el 6 de agosto, según han mencionado los voceros de Magneto. Posteriormente, el Gobierno electo, una vez posesionado, podrá decidir cómo aprovechará la base de datos.

En general, el mensaje ha sido que la información de los ciudadanos quedará registrada en el Banco de Talentos y permanecerá disponible para futuras oportunidades laborales acordes con su experiencia y formación.

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Varios expertos en temas laborales han visto con buenos ojos este Banco de Talentos, que ya perciben como una de las primeras apuestas de gestión del Gobierno entrante para marcar distancia con el sistema tradicional de nombramientos.

Además, analistas laborales destacan que se puede contar con una base nacional de perfiles para que el Estado adelante procesos de selección más ágiles y con los mejores colaboradores.

Juan Carlos Ramírez, presidente de Acrip, Federación Colombiana de Gestión Humana. Foto: Acrip / Cortesía

Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), calificó esta iniciativa como “una muy valiosa apuesta del Gobierno electo”, dado que le abre las puertas al talento colombiano mediante un proceso que se proyecta transparente.

El experto confía en que esta alternativa permita a los ciudadanos competir abiertamente por las vacantes que surjan en el Gobierno nacional.

Ramírez destacó, además, la presencia de Magneto y Marble Headhunter. “El hecho de que el proceso esté soportado por terceros expertos en contratación de talento humano le agrega transparencia y evita que se permee de características políticas. Consideramos, entonces, que este mecanismo se constituye como una política positiva que abre francas posibilidades de competencia para toda la ciudadanía”, concluyó el dirigente gremial.

*Apellido agregado