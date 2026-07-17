Policía dio detalles del ataque con cuchillo que involucró a una rehén en Bogotá

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá se registró este viernes, 17 de julio, en el occidente de la ciudad, luego de que se difundiera un video en redes sociales sobre una situación que conllevó a tener una rehén. Un hombre en condición de calle amenazó con arma blanca a una ciudadana en la intersección de la avenida 68 con calle 17.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el incidente inició cuando el presunto delincuente intentó despojar de sus pertenencias a un transeúnte en el barrio Puente Aranda. Al notar la presencia de las patrullas del sector, el sospechoso detuvo su huida y tomó a una mujer como escudo para evitar su captura.

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Al respecto, el teniente coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que los uniformados lograron “la captura de un hombre señalado de intentar hurtar a un transeúnte utilizando un arma cortopunzante. Este habitante de la calle tomó a una mujer, pero la pronta acción de la patrulla permitió salvaguardar su integridad”.

Control de la emergencia y afectación vial

Tras recibir el reporte a través de las líneas de emergencia, las unidades policiales arribaron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad.

La acción de las autoridades buscó proteger a los peatones del sector y evitar que la situación escalara, restringiendo el paso peatonal y vehicular en este punto de la capital.

Capturan en Bogotá a un hombre que retuvo con arma blanca a una mujer tras un hurto. El teniente coronel Óscar Campaña informó: “La pronta acción permitió salvaguardar la integridad de la ciudadana y reducir al agresor”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/q9609f9xUX — Revista Semana (@RevistaSemana) July 18, 2026

El despliegue de los cuadrantes y las maniobras de acordonamiento generaron afectaciones temporales en la movilidad sobre este corredor de la avenida 68.

Decenas de ciudadanos observaron el desarrollo del procedimiento a distancia, mientras los uniformados iniciaban las labores de diálogo y control para reducir al agresor.

Balance final y judicialización

Luego de varios minutos de operaciones coordinadas, los uniformados lograron neutralizar y capturar al individuo armado. El coronel Óscar Campaña añadió: “La mujer de manera inmediata fue trasladada con el fin de corroborar su estado de salud y no reviste ningún tipo de lesión. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad por hurto”.

Este viernes 17 de julio, en el sur de Bogotá, sobre la avenida 68, un hombre con arma blanca tomó como rehén a una mujer luego de intentar robarla. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/if7RmMmDrZ — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Una vez finalizado el procedimiento en la vía pública, los organismos de socorro evaluaron las condiciones físicas de la ciudadana afectada, descartando heridas de gravedad. El hombre fue trasladado de inmediato a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación para el inicio de su proceso judicial.

Hasta el momento de la emisión de este reporte, la institución policial mantiene la recolección de testimonios y videos de cámaras de seguridad de la zona. Las evidencias serán presentadas ante un juez de control de garantías para legalizar la captura y definir los cargos específicos por los cuales deberá responder el detenido.