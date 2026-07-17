¿Planea viajar en el puente festivo? El Ideam advierte por fuertes lluvias en gran parte de Colombia entre el 18 y el 20 de julio

Quienes tienen previsto viajar o llevar a cabo actividades al aire libre durante el puente festivo del 20 de julio deberán prepararse para condiciones meteorológicas variables.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó un fin de semana con lluvias en amplias zonas del país, debido al tránsito de la Onda Tropical No. 27 y su interacción con otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones se presentarán entre el viernes 17 y el lunes festivo 20 de julio, aunque el domingo será la jornada con los mayores acumulados de lluvia.

Las condiciones más intensas se esperan en el occidente y norte de la región andina, así como en buena parte de la región pacífica, donde el aumento de la nubosidad favorecerá lluvias persistentes durante el fin de semana.

Clima para el puente festivo. Foto: Ideam

Así estará el tiempo durante el puente festivo

18 de julio

Para el sábado 18 de julio, el Ideam prevé un aumento en la cobertura e intensidad de las lluvias durante la madrugada y la tarde, especialmente sobre el occidente y noroccidente del país.

“Las precipitaciones más importantes se registrarán en el occidente de Antioquia, el centro y norte del Chocó, el sur de Córdoba y las zonas montañosas del norte de la región andina. También se esperan lluvias generalizadas en la región Pacífica y precipitaciones entre moderadas y fuertes en amplios sectores de la Orinoquía y la Amazonía”, destaca el Ideam.

19 de julio

El domingo 19 de julio será la jornada más lluviosa del fin de semana. Se pronostican precipitaciones fuertes y persistentes en buena parte del occidente del país, con especial énfasis en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca, occidente de Antioquia y sur de Córdoba.

“También podrían registrarse lluvias en Sucre, Bolívar, Risaralda, Caldas, Quindío y el occidente de Santander, mientras que en la Orinoquía continuarán las precipitaciones de moderada intensidad”, señala el Ideam.

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20 de julio

Para el lunes festivo continuará la presencia de lluvias en gran parte del territorio nacional. Los mayores acumulados se esperan nuevamente en el occidente de Antioquia, el centro y sur del Chocó, el sur de Córdoba y los piedemontes de la Orinoquía y la Amazonía.

Asimismo, se prevén precipitaciones en sectores del Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Santander, el Eje Cafetero y algunas zonas de Cundinamarca y Boyacá.

Clima para el 20 de julio en Colombia. Foto: Ideam

El Ideam también advirtió que durante el puente festivo continuarán predominando los vientos alisios entre 20 y 30 nudos en la región Caribe, situación que incrementará el oleaje frente a las costas de Magdalena y La Guajira.

En el resto del país se esperan vientos ligeros a moderados, aunque el lunes festivo podrían presentarse velocidades cercanas a los 32 kilómetros por hora en sectores del valle del Magdalena Medio y el sureste de Antioquia. En la región Pacífica, un sistema de baja presión sobre el océano favorecerá aumentos puntuales en la velocidad del viento y la formación de nubosidad.