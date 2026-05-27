Cámaras captaron brutal robo y ataque con cuchillo a estudiante en plena calle de Bogotá

La inseguridad en Bogotá volvió a quedar en evidencia tras el violento ataque que sufrió una estudiante en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, luego de que un delincuente armado con cuchillo intentara robarle el celular mientras caminaba por el sector. El caso quedó grabado en cámaras de seguridad y generó indignación entre residentes y padres de familia.

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Según informó Citytv, el hecho ocurrió en horas de la mañana del 26 de mayo. En las imágenes se observa cómo el hombre intercepta a la menor en plena vía pública y, en medio del forcejeo, termina atacándola con arma blanca. La joven recibió una herida cerca del cuello, aunque por fortuna no comprometió órganos vitales. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar.

La grabación comenzó a circular rápidamente en redes sociales y de acuerdo con las autoridades, al parecer el sujeto no sería la primera vez que ataca a menores de edad para hurtarlos, razón por la que la comunidad pidió máxima alerta en los alrededores de colegios y zonas estudiantiles.

El caso volvió a poner sobre la mesa las preocupantes cifras de hurto que enfrenta la capital. De acuerdo con un informe divulgado por el Concejo de Bogotá, actualmente en la ciudad roban a nueve personas cada hora, pese a que las estadísticas oficiales reportan una reducción frente a años anteriores. Solo entre enero y febrero de 2026 se registraron 13.256 denuncias por hurto a personas en Bogotá.

El mismo informe advierte que localidades como Suba, Engativá y Kennedy siguen concentrando buena parte de los casos, aunque el problema se extiende prácticamente a toda la ciudad. Además, los principales escenarios donde ocurren los robos siguen siendo vías públicas, paraderos, parques, ciclorrutas y entornos cercanos a instituciones educativas.

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Otro de los puntos que genera preocupación es el hurto de celulares. Según las cifras citadas por el concejal Samir Abisambra, durante 2025 se reportaron más de 16.500 robos de teléfonos en Bogotá, mientras que en los dos primeros meses de 2026 ya iban más de 2.200 casos denunciados.

“El miedo sigue intacto en las calles”, advirtió el cabildante al cuestionar que la reducción estadística no necesariamente refleja una mejora real en la percepción de seguridad de los ciudadanos.

El concejal también pidió fortalecer la capacidad operativa de las autoridades, aumentar la inteligencia en zonas críticas y atacar las redes ilegales dedicadas a la comercialización de celulares robados.

Mientras tanto, vecinos del barrio Quiroga insistieron en la necesidad de aumentar la presencia policial en el sector y reforzar los controles alrededor de colegios y rutas estudiantiles, ante el temor de que se sigan presentando ataques similares contra menores de edad.