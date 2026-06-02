Medellín

Medellín creó 6.000 empleos, pero el desempleo subió y superó el promedio nacional

Aunque el Valle de Aburrá sumó cerca de 6.000 nuevos ocupados, el aumento de la población que buscó trabajo superó la capacidad de generación de empleo en la región.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

2 de junio de 2026 a las 8:47 a. m.
Las cifras del DANE muestran que la tasa de desempleo en Medellín y el Valle de Aburrá llegó al 9,8 %, impulsada por el aumento de personas que ingresaron al mercado laboral en busca de trabajo.
Las cifras del DANE muestran que la tasa de desempleo en Medellín y el Valle de Aburrá llegó al 9,8 %, impulsada por el aumento de personas que ingresaron al mercado laboral en busca de trabajo. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Pese a la creación de cerca de 6.000 nuevos empleos, Medellín y el Valle de Aburrá registraron una tasa de desempleo de 9,8 % en el trimestre febrero-abril de 2026.

Cifra por encima del promedio nacional, según cifras del DANE analizadas por Fenalco Antioquia.

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Más personas salieron a buscar trabajo, pero el desempleo terminó aumentando

Aunque Medellín y el Valle de Aburrá sumaron cerca de 6.000 nuevos ocupados durante el trimestre febrero-abril de 2026, la tasa de desempleo aumentó hasta el 9,8 %.

Los datos superaron tanto el promedio nacional de 8,8 % como el 9,1 % registrado en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país.

Las cifras fueron dadas a conocer por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y analizadas por Fenalco Antioquia.

Según explicó Fenalco Antioquia, el incremento del desempleo no obedeció a una destrucción masiva de puestos de trabajo, sino a que un mayor número de personas decidió ingresar al mercado laboral en busca de empleo.

En ese sentido, la tasa global de participación pasó de 66,7 % a 67,2 %, lo que significa que más ciudadanos estuvieron disponibles para trabajar o buscar una ocupación.

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El sector agrícola estuvo entre las actividades que contribuyeron a la generación de empleo en Medellín y el Valle de Aburrá durante el trimestre febrero-abril de 2026, según el análisis de Fenalco Antioquia basado en cifras del DANE. Foto: Cortesía de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Los sectores que impulsaron y frenaron el empleo

El análisis de Fenalco Antioquia, basado en las cifras del DANE, señala que las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos lideraron la generación de empleo en la región.

También registraron crecimiento sectores como agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, actividades artísticas y otros servicios.

Sin embargo, otros sectores mostraron una tendencia contraria.

La industria manufacturera fue la actividad que más empleos perdió, con una reducción cercana a 33.000 puestos de trabajo.

A esta caída se sumaron el comercio y la reparación de vehículos, que registraron alrededor de 31.000 ocupados menos, así como las actividades de alojamiento y servicios de comida.

Las cifras del DANE ubican a Medellín y el Valle de Aburrá entre las áreas urbanas con mayores incrementos en la tasa de desempleo durante el trimestre febrero-abril de 2026.

De acuerdo con el análisis de Fenalco Antioquia, la región ocupó el cuarto lugar entre las ciudades con mayores aumentos de la desocupación, detrás de Quibdó, Cartagena y Santa Marta.

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Para el gremio empresarial, los resultados reflejan la necesidad de fortalecer las condiciones para la inversión y la generación de empleo formal.

El crecimiento de la economía regional debe lograr absorber a las personas que continúan ingresando al mercado laboral en busca de oportunidades.