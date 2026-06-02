Pese a la creación de cerca de 6.000 nuevos empleos, Medellín y el Valle de Aburrá registraron una tasa de desempleo de 9,8 % en el trimestre febrero-abril de 2026.

Cifra por encima del promedio nacional, según cifras del DANE analizadas por Fenalco Antioquia.

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Más personas salieron a buscar trabajo, pero el desempleo terminó aumentando

Aunque Medellín y el Valle de Aburrá sumaron cerca de 6.000 nuevos ocupados durante el trimestre febrero-abril de 2026, la tasa de desempleo aumentó hasta el 9,8 %.

Los datos superaron tanto el promedio nacional de 8,8 % como el 9,1 % registrado en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país.

Las cifras fueron dadas a conocer por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y analizadas por Fenalco Antioquia.

Según explicó Fenalco Antioquia, el incremento del desempleo no obedeció a una destrucción masiva de puestos de trabajo, sino a que un mayor número de personas decidió ingresar al mercado laboral en busca de empleo.

En ese sentido, la tasa global de participación pasó de 66,7 % a 67,2 %, lo que significa que más ciudadanos estuvieron disponibles para trabajar o buscar una ocupación.

El sector agrícola estuvo entre las actividades que contribuyeron a la generación de empleo en Medellín y el Valle de Aburrá durante el trimestre febrero-abril de 2026, según el análisis de Fenalco Antioquia basado en cifras del DANE. Foto: Cortesía de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Los sectores que impulsaron y frenaron el empleo

El análisis de Fenalco Antioquia, basado en las cifras del DANE, señala que las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos lideraron la generación de empleo en la región.

También registraron crecimiento sectores como agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, actividades artísticas y otros servicios.

Sin embargo, otros sectores mostraron una tendencia contraria.

La industria manufacturera fue la actividad que más empleos perdió, con una reducción cercana a 33.000 puestos de trabajo.

A esta caída se sumaron el comercio y la reparación de vehículos, que registraron alrededor de 31.000 ocupados menos, así como las actividades de alojamiento y servicios de comida.

Las cifras del DANE ubican a Medellín y el Valle de Aburrá entre las áreas urbanas con mayores incrementos en la tasa de desempleo durante el trimestre febrero-abril de 2026.

De acuerdo con el análisis de Fenalco Antioquia, la región ocupó el cuarto lugar entre las ciudades con mayores aumentos de la desocupación, detrás de Quibdó, Cartagena y Santa Marta.

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Para el gremio empresarial, los resultados reflejan la necesidad de fortalecer las condiciones para la inversión y la generación de empleo formal.

El crecimiento de la economía regional debe lograr absorber a las personas que continúan ingresando al mercado laboral en busca de oportunidades.