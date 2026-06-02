Alexander Avendaño Varelas, el joven que murió ahogado tras ser golpeado y maltratado en un planchón turístico en el embalse de El Peñol - Guatapé, fue sepultado en el corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de Medellín.

El cadáver del joven de 22 años fue recuperado el viernes 29 de mayo de las frías aguas de esa represa, donde murió cinco días antes.

Planchón en el que iba turista que murió ahogado en el embalse de Guatapé, Foto: Tomado de Mi oriente.

Su caso ya está en mira de las autoridades, luego de que en internet no solamente empezara a circular un video que deja en evidencia violencia, consumo de licor y que no se trató de un accidente.

En medio del dolor que la embarga por la pérdida de Alexander, su hermana Eliana Avendaño decidió hablar.

“Yo en realidad no sé por qué le empezaron a pegar. En las redes sociales se ha dicho que él estaba mostrando sus partes íntimas. Otros que porque le hizo una propuesta indecente a una persona, pero eso es falso”, dijo, en diálogo con Teleantioquia.

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La mujer, que estaba en el momento de la tragedia, aseguró: “A él lo mataron y lo que pedimos es que se haga justicia, que vean el video que circuló en redes sociales donde se ve cómo lo golpearon, cómo lo tiraron al suelo y mucha gente diciendo que lo ahogaran, tal cual sucedió“, añadió Eliana.

También, explicó por qué no se lanzó a las aguas del embalse para tratar de salvarlo, pues algunas personas gritaban que él no sabía nadar.

“Yo no me tiré porque tampoco sé nadar, no sé si pude haber hecho algo más”, dijo.

Momento en que se lanza el joven en aguas de Guatapé, Antioquia. Foto: Montaje El País realizado con capturas de pantalla de video de redes sociales

Eliana también fue certera y denunció que ante lo sucedido, sus amigos, las personas cercanas que la invitaron a celebrar su cumpleaños al planchón junto a su hermano la abandonaron.

“Todo mundo se bajó del barco y se fueron como si nada”, señaló.

Alexander, según dijo, trabajaba en construcción con su papá y aportaba en su casa.

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El caso ha escandalizado a Medellín y a las redes sociales. Luego de que se volviera tema de conversación en algunas plataformas, otras personas han salido a hablar. Entre ellas DJ Coco, una de las personas que amenizaba la fiesta hasta minutos antes de la tragedia.

También María José Caro, prima de Alexander, que por medio de un pronunciamiento público negó cualquier participación en la agresión física contra Alexander.

El 6 de junio de 2026, a las 7:00 p.m., se llevará a cabo una velatón en la capilla de San Vicente Ferrer, ubicada en la vereda La loma, en San Cristóbal.

Por su parte, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas confirmó una investigación para establecer si se incumplieron normas de seguridad durante la fiesta en la embarcación donde se encontraba Alexander.

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La embarcación contaba con los documentos requeridos para funcionar, pero las autoridades buscan determinar si se respetaron todos los protocolos exigidos por la ley.