Una compleja emergencia afronta el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño, luego de que un prolongado aguacero causara inundaciones en distintos sectores urbanos.

Más de 400 personas resultaron afectadas lo que obligó a los organismos de socorro a desplegar un amplio operativo de atención.

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Emergencia por fuertes precipitaciones: barrios quedaron bajo el agua

Las lluvias se extendieron durante la noche del miércoles y generaron graves afectaciones en la movilidad y en numerosas viviendas.

Videos compartidos por la comunidad mostraron calles convertidas en corrientes de agua y sectores completamente inundados por la fuerza de las precipitaciones.

Según los reportes conocidos hasta ahora, varias familias sufrieron pérdidas materiales tras el ingreso del agua a sus hogares, como se informó en La FM.

La emergencia comenzó durante la noche del miércoles, cuando un intenso aguacero se extendió por cerca de cinco horas sobre el municipio.

Las lluvias provocaron el desbordamiento de canales y sistemas de drenaje, lo que generó inundaciones en diferentes sectores urbanos.

Los barrios Galán, El Paraíso, La Paz y José Antonio Galán estuvieron entre los más afectados, con calles completamente cubiertas por el agua y viviendas inundadas.

Imágenes grabados por residentes mostraron la fuerza de las corrientes atravesando las vías del municipio, mientras varias familias intentaban proteger sus pertenencias ante el rápido aumento del nivel del agua.

⛈️ Las lluvias registradas en la noche de este miércoles causaron inundaciones y afectaciones en diferentes sectores de Segovia, Nordeste de Antioquia. De acuerdo con reportes de la comunidad, varias vías quedaron cubiertas por el agua, lo que generó dificultades en la movilidad… pic.twitter.com/GmZYI9IFS2 — Teleantioquia (@Teleantioquia) June 18, 2026

De acuerdo con los reportes preliminares, más de 400 personas resultaron afectadas por la emergencia y numerosas viviendas sufrieron daños materiales.

Habitantes del municipio relataron que la intensidad de las lluvias sorprendió a la comunidad y provocó daños en enseres, electrodomésticos y otros bienes de uso cotidiano.

“Tenemos familias enteras damnificadas, donde perdieron todos sus enseres porque el agua estuvo por encima del metro de altura, en algunas partes, en otras más”, informó Edwin Castañeda, alcalde de Segovia a Caracol Radio.

De acuerdo con la información divulgada por los organismos de emergencia, las precipitaciones también ocasionaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del municipio.

Ante la magnitud de la situación, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia reforzó su capacidad operativa y desplegó personal adicional para atender los reportes ciudadanos.

Las labores de respuesta se desarrollan de manera coordinada entre los bomberos, la Cruz Roja, la Alcaldía de Segovia, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y otras entidades de apoyo.

Los equipos permanecen realizando inspecciones, evaluación de daños y monitoreo permanente en las zonas más afectadas.

Esto con el fin de determinar el alcance de la emergencia y priorizar la atención de las familias damnificadas.

La emergencia ocurre en medio de una temporada de lluvias que ha generado múltiples afectaciones en Antioquia y otras regiones del país.

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Durante los últimos meses, las autoridades han reportado inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa en distintos municipios, situación que mantiene en alerta a los organismos de gestión del riesgo.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

También se recomendó reportar de inmediato cualquier situación de riesgo relacionada con nuevas precipitaciones.