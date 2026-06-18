El pronóstico meteorológico para las próximas 24 horas indica una reducción gradual de la nubosidad y las lluvias en gran parte del país.

Sin embargo, algunas zonas de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquia, Caribe y Amazonia continuarán bajo condiciones inestables, especialmente durante la tarde y la noche.

Ideam señala los primeros efectos del fenómeno de El Niño: clima en Colombia del 16 al 19 de junio

Lluvias persistirán en varias regiones

Las condiciones atmosféricas favorecerán un panorama mixto en Colombia.

Mientras amplios sectores del país tendrán intervalos de cielo parcialmente nublado y tiempo seco, se mantendrá la probabilidad de precipitaciones en distintas zonas del territorio nacional.

La región Pacífica seguirá concentrando los mayores acumulados de lluvia.

Se esperan precipitaciones moderadas y fuertes en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente durante la tarde y la noche.

En la región Andina, la mañana transcurrirá en general con tiempo seco, pero hacia el final de la jornada podrían registrarse lluvias moderadas y fuertes en áreas de Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

También se prevén precipitaciones de menor intensidad en sectores de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila.

La Orinoquia presentará abundante nubosidad con lluvias de consideración en zonas de Arauca, Casanare y Meta, mientras que en Vichada predominarán las condiciones secas.

Por su parte, en la Amazonia se esperan lluvias moderadas y fuertes en Guaviare y Caquetá, especialmente durante la tarde y la noche.

En la región Caribe se mantendrán algunas lluvias dispersas sobre sectores de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Córdoba.

De igual forma, en áreas marítimas del Caribe colombiano y cerca del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Además de la disminución de las lluvias, el pronóstico advierte sobre temperaturas máximas cercanas o incluso superiores a los valores habituales de junio en sectores de Huila, Tolima, Cundinamarca y La Guajira.

Estas condiciones, combinadas con altos niveles de humedad, podrían generar sensaciones térmicas elevadas en buena parte de la región Caribe.

También en zonas del Pacífico, el norte de la región Andina y el suroriente de la Amazonia.

Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga y Bogotá estarán entre las ciudades con mayor probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche, mientras las temperaturas más altas se mantendrán en la región Caribe. Foto: Getty Images

Lluvias volverán a varias ciudades del país durante la tarde y la noche

La mañana estará marcada por condiciones relativamente secas en varias capitales colombianas, pero para las próximas horas se prevé un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias en buena parte del territorio nacional.

En la región Caribe, Barranquilla y Cartagena tendrán cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias ligeras a moderadas durante la mañana y la tarde.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 °C y 33 °C, respectivamente.

En la región Andina, Bucaramanga y Tunja iniciarán la jornada con tiempo seco, pero hacia la tarde y la noche podrían presentarse precipitaciones de intensidad ligera a moderada.

Medellín mantendrá condiciones mayormente secas durante gran parte del día, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras durante la noche.

Cali y Popayán registrarán cielos nublados con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y la noche, luego de una mañana relativamente estable.

En Bogotá predominará el tiempo seco durante la mañana, aunque podrían presentarse lloviznas aisladas en sectores del sur de la ciudad.

Durante la tarde se esperan lluvias ligeras en zonas del norte, occidente y sur de la capital, mientras que en la noche volverán las condiciones secas bajo un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima será cercana a los 19 °C.

En cuanto al calor, las temperaturas más altas se registrarán en Barranquilla y Cartagena.

Tunja y Bogotá tendrán los ambientes más frescos, con máximas cercanas a los 19 °C.