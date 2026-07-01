Aunque la gasolina ha bajado de precio en las últimas semanas, el aumento del impuesto estatal en California desde el 1 de julio podría encarecer el combustible antes del festivo del 4 de julio.

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California tendrá un nuevo aumento al impuesto de la gasolina

El incremento corresponde al ajuste annual por inflación contemplado en la ley Road Repair and Accountability Act (SB 1) de 2017.

Desde el 1 de julio, el impuesto estatal sobre la gasolina aumenta 2,2 centavos por galón, llevando la carga tributaria a aproximadamente 63 centavos por galón, la más alta del país.

Aunque el ajuste parece pequeño, especialistas advierten que se suma a otros factores que influyen en el precio final que pagan los consumidores, especialmente en un estado donde el combustible ya es uno de los más costosos de Estados Unidos.

Pese al aumento tributario en California, el mercado nacional había mostrado una tendencia favorable para los conductores.

El portavoz de AAA, Doug Johnson, explicó que los precios de la gasolina habían venido disminuyendo en los últimos días gracias a una mayor estabilidad en el mercado petrolero.

Sin embargo, advirtió que el incremento del impuesto estatal podría revertir parte de ese alivio para los conductores californianos.

Johnson señaló además que la volatilidad provocada por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio ha hecho que los precios cambien con rapidez.

“Lo que necesitamos para que los precios vuelvan a bajar es estabilidad en el mercado del petróleo, y no la tendremos hasta que se concreten los acuerdos de paz entre Irán y Estados Unidos”, afirmó el vocero de AAA.

Aunque los precios de la gasolina han bajado en EE. UU., el aumento del impuesto en California podría elevar el costo del combustible durante el puente del 4 de julio. Foto: Getty Images

Récord de viajeros durante el puente del 4 de julio

AAA prevé que 72,2 millones de estadounidenses recorrerán al menos 80 kilómetros (50 millas) durante el periodo festivo del 4 de julio, el mayor volumen registrado para esta celebración.

De ese total, alrededor de 61,4 millones viajarán por carretera, mientras que cerca de nueve millones corresponden a California, donde los conductores enfrentarán el nuevo impuesto justo antes de iniciar sus desplazamientos.

Aunque reconoce que será difícil evitar el impacto del aumento del impuesto en California, AAA recomienda a los conductores planificar sus recorridos y utilizar aplicaciones que comparan precios de gasolina.

Así encontrará estaciones con tarifas más económicas durante el viaje.

La organización también aconseja salir a carretera antes de las 10:00 u 11:00 de la mañana para evitar los mayores niveles de congestión.

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En cambio, quienes decidan viajar el propio 4 de julio podrían encontrar menos tráfico si parten después de las 3:00 de la tarde, cuando concluyen muchas de las celebraciones matutinas.