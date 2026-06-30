La Selección Colombia tendrá un desafío adicional al futbolístico cuando enfrente a Ghana este viernes 3 de julio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La ciudad de Kansas City, sede del compromiso, permanece bajo una alerta por calor extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS).

Se prevén condiciones de riesgo por las altas temperaturas y la elevada humedad durante los próximos días.

Colombia terminó líder del grupo K tras empate en Miami ante Portugal y avanza a los 16avos de final

El intenso calor también jugará un papel en el Colombia vs. Ghana

La advertencia fue emitida el lunes y estará vigente hasta la noche del viernes.

El NWS alertó sobre “condiciones peligrosamente calurosas”

Se esperan índices de calor de entre 41 y 43 °C (equivalentes a 105-110 °F), niveles considerados peligrosos por las autoridades meteorológicas debido al mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el calor

Además, se pronostica un escaso alivio durante las horas nocturnas debido a la persistencia de la humedad.

Kansas City, ubicada en el medio oeste de Estados Unidos, se ha convertido en una de las sedes donde más se ha sentido el impacto del verano boreal.

Además de albergar el partido entre Colombia y Ghana, la ciudad es el campo base de selecciones como Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia, que también han debido adaptar sus entrenamientos a las condiciones climáticas.

El encuentro entre Colombia y Ghana se disputará en el Arrowhead Stadium, escenario con capacidad para más de 76.000 espectadores y sede habitual de los Kansas City Chiefs de la NFL.

El compromiso está programado para las 8:30 p. m. (hora local), un horario que busca reducir el impacto de las altas temperaturas, aunque el pronóstico indica que el ambiente continuará siendo cálido incluso después del atardecer.

La meteorología ya ha tenido efectos sobre el desarrollo del Mundial 2026.

Durante la fase de grupos, el partido entre Francia e Irak fue suspendido por más de dos horas debido a tormentas eléctricas en Filadelfia.

Un antecedente que refleja cómo las condiciones climáticas han influido en la organización del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

🇨🇴🥵¿Cómo es el clima en Kansas City y cuál es el protocolo de tormentas en la ciudad? Las condiciones para el Colombia - Ghana del Mundial 2026#RutaMundial https://t.co/MLSSfaKCig — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) June 30, 2026

Mientras tanto, Colombia continúa su preparación en Miami antes de desplazarse a Kansas City.

Según reportes de prensa, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo ha mantenido a toda la plantilla disponible y trabaja tanto en el aspecto táctico como en la adaptación física.

Todo afrontar las exigentes condiciones climáticas que encontrará en la sede del partido.

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado modificaciones en el horario ni en la programación del encuentro frente a Ghana.

https://www.semana.com/deportes/articulo/el-camino-de-colombia-si-vence-a-ghana-en-16avos-del-mundial-2026-duros-rivales-hasta-la-final/202628/

No obstante, el reglamento del torneo contempla pausas de hidratación cuando las condiciones meteorológicas lo justifican.

Dicha medida ya ha sido utilizada en otras sedes del campeonato para reducir los riesgos derivados del calor extremo.