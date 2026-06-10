Más de 400 horas de videos de seguridad permitieron la captura de los asesinos del periodista Cristian Herrera. Así fue la investigación

Alias Demonio, Angélica y Wilmer fueron los encargados de asesinar, según la Policía, al periodista Cristian Herrera, el pasado sábado mientras llegaba a su casa en la ciudad de Cúcuta.

Estas son las primeras capturas por el asesinato del periodista Cristian Herrera, en Cúcuta

La orden salió de la cárcel y fue Evert Carreño Corredor, alias Porras, el responsable de elegir la víctima, justamente el comunicador que en repetidas publicaciones, propias de su oficio como periodista judicial, denunciaba las actividades criminales de las bandas que se apoderaron de la ciudad de Cúcuta.

Alias Porras es un conocido criminal procesado por más de 170 homicidios, de acuerdo con la Fiscalía, y desde la cárcel logró fortalecer una organización criminal conocida como la Familia P responsable de librar una guerra con otras bandas en la capital del departamento de Norte de Santander.

La investigación que adelantó la Fiscalía y la Policía de Cúcuta, fue impecable: más de 400 horas de video de seguridad fueron revisados por los agentes, que lograron establecer el recorrido de la motocicleta usada para asesinar a Cristian Herrera. Además, se incautaron cuatro vehículos y los investigadores hicieron más de 40 horas de seguimiento.

“De acuerdo con el proceso investigativo, alias ‘Demonio’ sería el presunto autor material del homicidio. Este individuo estaría vinculado a actividades relacionadas con homicidios y hurtos, y tendría vínculos delincuenciales con alias “Porras”, cabecilla privado de la libertad del Grupo de Delincuencia Común Organizada conocido como Familia P", dijo la Policía.

Con el material de prueba recaudado por los investigadores, la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento contra los capturados, y además se incluirá a alias Porras, que desde la cárcel tendrá que conectarse para escuchar las evidencias que presentarán los fiscales.

Ofrecen 100 millones de pesos de recompensa por información. Foto: Suministrada (API)

El crimen se resolvió en menos de 72 horas, de acuerdo con lo dicho por la Policía, la investigación que incluyó a los expertos en temas de homicidio en Cúcuta y que conocen el detalle de la criminalidad y la ciudad, lo que permitió llegar en tiempo récord a los autores materiales de la asesina.

Lo que se espera ahora es que el juez ordene cárcel para los tres capturados y el Inpec tome las medidas necesarias para evitar que desde la cárcel alias Porras deje de tener el control en al menos tres comunes de Cúcuta y, aun privado de la libertad, mantenga una guerra con otras organizaciones criminales con un centenar de muertos.