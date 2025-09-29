Suscribirse

Mientras la defensa de Nicolás Petro pide cambio de fiscal, la Procuraduría toma importante decisión en su contra. ¿Cuál fue?

La Fiscalía también tiene lista una imputación de cargos contra el hijo del presidente por hechos de corrupción.

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

29 de septiembre de 2025, 7:00 p. m.
Nicolás Petro. | Foto: Suminiostrada a Semana A.P.I.

Se empieza a cerrar el círculo judicial contra Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. Mientras la Fiscalía lo tiene a las puertas de un juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Procuraduría acaba de tomar una importante decisión en su contra.

En el proceso disciplinario que se adelanta contra el ahora exdiputado de la Asamblea del Atlántico, el Ministerio Público formuló pliego de cargos por los hechos materia de investigación, esto es, enriquecimiento ilícito y el lavado de activos, soportado en los elementos de prueba recaudados en las dos entidades.

La Fiscalía también tiene lista una imputación de cargos contra el hijo del presidente por hechos de corrupción. | Foto: Fotomontaje SEMANA

“Formular pliego de cargos en contra del señor Nicolás Fernando Petro identificado… en su condición de diputado del departamento para la época de los hechos de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión”, señaló la decisión de la Procuraduría.

Para la Procuraduría existe evidencia suficiente que demostraría la responsabilidad del exdiputado del Atlántico en los hechos que fueron materia de indagación, ahora en un juicio disciplinario, en contra del hijo del presidente de la República. Igual situación que enfrenta en la justicia penal con la Fiscalía.

“Notificar la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos (…) con advertencia de que en contra de la decisión contenida en el ordinal anterior no procede recurso alguno. Para tal efecto se entrega copia de este proveído mediante mensaje de datos al correo electrónico habilitado para notificaciones por parte de la defensa”, advierte el Ministerio Público.

Contexto: Fiscal del caso Nicolás Petro ganó el pulso: retiran el apoyo que le habían “impuesto” y que ponía en riesgo su independencia

El hijo del presidente Gustavo Petro es investigado porque, a través de diferentes maniobras, se quedó con millonarios recursos y se enriqueció ilícitamente con ellos. Se trata de supuestos aportes que, en un primer momento, advirtió la Fiscalía, estaban destinados a la campaña presidencial de su papá en 2022, pero que terminaron metidos en su clóset, en compañía de Day Vásquez.

Los elementos de prueba que fueron recaudados por los investigadores, tanto de la Procuraduría, como de la Fiscalía, advierten cómo fue el mismo Nicolás Petro el encargado de acumular la evidencia en su contra, pues justamente en sus conversaciones con Day Vásquez se advierte cómo llegaba el dinero, lo repartían y lo gastaban.

ED 2255
Nicolás Petro. | Foto: SEMANA

Para este primero de octubre, la Fiscalía tiene lista una imputación de cargos en contra del exdiputado, ahora por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. Su defensa radicó varias solicitudes para pedir el aplazamiento de la diligencia. Sin embargo, la fiscal a cargo del proceso se mantuvo firme e insistió que la imputación se realizará ese día.

Mientras la defensa de Nicolás Petro pide cambio de fiscal, la Procuraduría toma importante decisión en su contra. ¿Cuál fue?

