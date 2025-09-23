Suscribirse

Nación

Fiscal del caso Nicolás Petro ganó el pulso: retiran el apoyo que le habían “impuesto” y que ponía en riesgo su independencia

Lucy Marcela Laborde, fiscal del caso, había radicado una durísima carta por la intromisión que significaba la asignación de una fiscal de apoyo.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 1:43 p. m.
Fiscal Lucy Laborde, a cargo de la investigación contra el hijo del Presidente, Nicolás Petrode, denunció formalmente presiones indebidas.
Fiscal Lucy Laborde, a cargo de la investigación contra el hijo del presidente, Nicolás Petro, denunció formalmente presiones indebidas | Foto: Montaje El País: Pantallazo audiencia/ Facebook Nicolás Petro

La presión contra Lucy Marcela Laborde la fiscal que lleva el caso contra Nicolás Petro, no da tregua, ayer el presidente, Gustavo Petro, la atacó duramente por su actuación en el caso, a eso se suma que le impusieron un fiscal de apoyo que fue visto como una intromisión y abuso.

Las criticas a la decisión de la Fiscalía de imponer una fiscal de “apoyo” generó una durísima carta de la fiscal Laborde quien criticó la decisión y afirmó que no necesitaba ayuda y denunció que se estaban haciendo diligencias en las que la estaban pasando por alto.

“Es una actuación irregular y subrepticia”: dura carta de la fiscal del caso Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo
“Es una actuación irregular y subrepticia”: dura carta de la fiscal del caso Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

La denuncia y protesta dio frutos, la fiscal Camargo acaba de echar atrás la decisión y retiró al fiscal que habían asignado supuestamente para apoyar a Laborde, y que terminó entrometiéndose en la investigación, sosteniendo trato directo con la defensa de Nicolás Petro, tal como lo denunció Laborde en su carta.

De este modo, la fiscal Camargo le pone fin a una de las noticias más polémicas en el marco de la investigación contra Nicolás Petro, que con pruebas y testimonios avanzaba rápidamente.

La fiscal Laborde fue muy clara en cada una de las letras que puso en la carta publicada por SEMANA y que advierte sobre extrañas resoluciones y “sorpresivas” reuniones en las que no se discuten asuntos del proceso, sino información que la misma delegada no logra entender.

Nicolás Petro ha recibido varias amenazas de muerte, que además también son contra su esposa y su hijo.
Nicolás Petro ha recibido varias amenazas de muerte, que además también son contra su esposa y su hijo. | Foto: SEMANA

La decisión, según fuentes de la Fiscalía, se tomó mientras la fiscal Luz Adriana Camargo se encontraba de vacaciones. A su regreso y luego de la carta de Lucy Laborde, la titular del proceso contra Nicolás Petro, esa resolución fue revocada.

La resolución era clara al advertir que era necesario, a fin de garantizar la efectividad y eficacia de la justicia, nombrar una fiscal de apoyo. Sin embargo, en las últimas horas, la fiscal Laborde, le dijo a Luz Adriana Camargo, que las movidas de la Fiscalía, en este caso, eran extrañas.

“Se indique por qué motivo, desde que se solicitó la audiencia de imputación de cargos, no se corre traslado a este despacho de las peticiones y sus solicitudes de la defensa; por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia por parte de la delegada para las Finanzas Criminales, la directora contra el Lavado de Activos y la fiscal de apoyo que ha sido impuesta”, señalan las solicitudes de la fiscal Laborde.

Contexto: “Es una actuación irregular y subrepticia”: dura carta de la fiscal del caso Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo

La fiscal Laborde advirtió que nombrarle una fiscal de apoyo, cuando no requería de ningún apoyo, básicamente se convierte en una intromisión que afecta la independencia y autonomía de los fiscales y de ella como funcionaria con más de dos décadas de experiencia en el ente acusador.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y canal de la vuelta de cuartos en Copa Sudamericana

2. Senadora Sandra Ramírez, exesposa de Tirofijo, advierte a Trump: “Nunca lo permitiremos”

3. Una niña de 14 años habría sido agredida y abusada por tres hombres en un callejón de Buenaventura

4. Laura Tobón se sinceró y habló del tormentoso inicio en el modelaje; afirmó que siempre estuvo sola: “Me expuse”

5. Agéndese: este será el pico y placa en la ciudad de Medellín este miércoles 24 de septiembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás PetroGustavo PetroLuz-Adriana-Camargocorrupción

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.