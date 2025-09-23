La presión contra Lucy Marcela Laborde la fiscal que lleva el caso contra Nicolás Petro, no da tregua, ayer el presidente, Gustavo Petro, la atacó duramente por su actuación en el caso, a eso se suma que le impusieron un fiscal de apoyo que fue visto como una intromisión y abuso.

Las criticas a la decisión de la Fiscalía de imponer una fiscal de “apoyo” generó una durísima carta de la fiscal Laborde quien criticó la decisión y afirmó que no necesitaba ayuda y denunció que se estaban haciendo diligencias en las que la estaban pasando por alto.

“Es una actuación irregular y subrepticia”: dura carta de la fiscal del caso Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

La denuncia y protesta dio frutos, la fiscal Camargo acaba de echar atrás la decisión y retiró al fiscal que habían asignado supuestamente para apoyar a Laborde, y que terminó entrometiéndose en la investigación, sosteniendo trato directo con la defensa de Nicolás Petro, tal como lo denunció Laborde en su carta.

De este modo, la fiscal Camargo le pone fin a una de las noticias más polémicas en el marco de la investigación contra Nicolás Petro, que con pruebas y testimonios avanzaba rápidamente.

La fiscal Laborde fue muy clara en cada una de las letras que puso en la carta publicada por SEMANA y que advierte sobre extrañas resoluciones y “sorpresivas” reuniones en las que no se discuten asuntos del proceso, sino información que la misma delegada no logra entender.

Nicolás Petro ha recibido varias amenazas de muerte, que además también son contra su esposa y su hijo. | Foto: SEMANA

La decisión, según fuentes de la Fiscalía, se tomó mientras la fiscal Luz Adriana Camargo se encontraba de vacaciones. A su regreso y luego de la carta de Lucy Laborde, la titular del proceso contra Nicolás Petro, esa resolución fue revocada.

La resolución era clara al advertir que era necesario, a fin de garantizar la efectividad y eficacia de la justicia, nombrar una fiscal de apoyo. Sin embargo, en las últimas horas, la fiscal Laborde, le dijo a Luz Adriana Camargo, que las movidas de la Fiscalía, en este caso, eran extrañas.

“Se indique por qué motivo, desde que se solicitó la audiencia de imputación de cargos, no se corre traslado a este despacho de las peticiones y sus solicitudes de la defensa; por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia por parte de la delegada para las Finanzas Criminales, la directora contra el Lavado de Activos y la fiscal de apoyo que ha sido impuesta”, señalan las solicitudes de la fiscal Laborde.