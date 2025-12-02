Cuatro horas cumple la audiencia en la cual la Fiscalía General le solicita al juez 14 de control de garantías de Barranquilla que imponga una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, en medio del proceso penal que se adelanta en su contra por las irregularidades en la contratación que se llevó a cabo en la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso) entre los años de 2021 y 2022.

En su intervención, la fiscal adscrita a la unidad contra el lavado de activos, Lucy Marcela Laborde, aseguró que Nicolás Petro Burgos tuvo un papel activo y fundamental para que los contratos le llegaran de manera directa a la mencionada Fundación. Para esto, se puso en marcha un “entramado de corrupción” en el que participaron, principalmente, Daysuris del Carmen Vásquez Castro —quien para entonces era su pareja sentimental y ahora es la principal testigo de la Fiscalía en su contra—, así como un grupo de funcionarios de la Gobernación, contratistas y familiares.

Para sustentar lo dicho, la representante de la Fiscalía General puso de presente el hecho que en varias conversaciones de WhatsApp, el entonces diputado por el Atlántico pedía detalles sobre los movimientos de los dineros relacionados con los contratos que, en el papel, buscaban realizar labores para la población de la tercera edad en situación de vulnerabilidad en varios municipios del departamento del Atlántico.

En una de las conversaciones que sostuvo con Days Vásquez, Nicolás Petro Burgos le pide más “reserva” puesto que “entre menos personas” tuvieran conocimiento de las acciones que estaban adelantando con los mencionados contratos “era mucho mejor”.

En otra de las pruebas presentadas ante el juez 14 de control de garantías de Barranquilla, la representante del ente investigador señaló que Petro Burgos estuvo enterado “de todo” e incluso daba instrucciones precisas sobre lo que se debía hacer con el dinero.

“Tal sería el conocimiento de Nicolás Petro sobre la irregularidad de lo que estaban haciendo, que incluso el mismo Nicolás Petro fue con sus escoltas a recoger parte del dinero del que se apropiaron. Tal sería el conocimiento de la ilicitud que estaría realizando, en la que estaría participando Nicolás Petro, que le dice a Daysuris (Vásquez) Castro que Díaz, su escolta, se dio cuenta de que era dinero y que entre menos gente sepa mejor, que entre más reserva mejor”, aseveró.

Igualmente, alegó que en varias conversaciones el entonces diputado le pedía a su pareja mantener todo bajo absoluta reserva con el fin de evitar llamar la atención sobre los actos irregulares que estaban realizando: “Amor, entre mayor reserva es mejor”, dijo Petro Burgos.

En este caso, la Fiscalía General ya le imputó los delitos de interés indebido en contratos, peculado, tráfico de influencias, además de falsedad documental y falso testimonio. El exdiputado por el Atlántico manifestó que no aceptaba estos cinco cargos.