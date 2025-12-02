Suscribirse

La Fiscalía pedirá cárcel para Nicolás Petro por hechos de corrupción

El ente acusador imputó cargos al hijo del presidente Gustavo Petro.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 11:07 a. m.
Nuevamente, la Fiscalía y Nicolás Petro se encontrarán ante un juez de control de garantías, ahora para insistir en que el hijo del presidente Gustavo Petro debe estar privado de la libertad por hechos de corrupción.

Nicolás Petro, como diputado del departamento del Atlántico, según la Fiscalía, se interesó indebidamente en contratos que salían de la gobernación, con destino a la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y para atender poblaciones de adultos mayores y niños en situación de discapacidad.

Es decir, que contratos con recursos públicos, destinados a la atención de niños y adultos mayores, terminaron enredados en la fundación por la que, según la Fiscalía, se tramitaron los dineros de la administración departamental, que tenían un objeto social.

La Fiscalía presentó los elementos de prueba necesarios que soportarían la imputación de cargos por delitos relacionados con corrupción. Aparentemente, el hijo del presidente también incurrió en un tráfico de influencias que enredó a la entonces gobernadora, Elsa Noguera.

Nicolás Petro no aceptó los cargos que imputó la Fiscalía. De manera insistente aseguró que no entendió los señalamientos del ente acusador y pidió a la fiscal del caso hacer una explicación detallada, al punto de que el juez de control de garantías tuvo que intervenir y pedir orden en la diligencia.

Contexto: Nicolás Petro y la lista Clinton: chats, audios y cheques demostrarían que hubo plata del narcotráfico en sus cuentas

La Fiscalía anticipó que la imputación de cargos tendría una solicitud de medidas de aseguramiento, que Nicolás Petro permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra, entre otras razones porque representa un riesgo para la investigación.

No sería la primera vez que el Hijo del Presidente tiene una medida de aseguramiento en el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Otro juez le impuso una restricción para salir de la ciudad de Barranquilla; luego, y por solicitud de su defensa, revocaron la medida a una menos restrictiva.

La defensa del hijo del presidente Gustavo Petro ha insistido en que los señalamientos de la Fiscalía son falsos y están soportados en las declaraciones, versiones que entregó Day Vásquez, una testigo que, en criterio del abogado de Nicolás Petro, le ha mentido a la justicia.

