Para la Fiscalía General, Nicolás Petro Burgos hizo parte de un “entramado de corrupción” que se encargó de direccionar millonarios contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

Por su cargo como diputado por el Atlántico, influencia política y apellido, Nicolás Petro Burgos tuvo un papel fundamental para lograr el objetivo de direccionamiento de los contratos que se celebraron entre 2021 y 2022.

Por su gestión, el diputado por el Atlántico recibió una suma de dinero proveniente de la celebración de estos convenios. Debido a esto, la fiscal tercera adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos advirtió que el entonces diputado se apropió de recursos públicos.

Mientras presentaba su solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Petro Burgos, la fiscal anexó varias evidencias que, según ella, demuestran que el entonces diputado tuvo un conocimiento constante sobre las acciones que se adelantaban frente a estos contratos que tenían como finalidad, en el papel, orientación psicosocial para adultos mayores.

Estos son los chats que ponen contra las cuerdas a Nicolás Petro Burgos en el "entramado de corrupción" que buscó direccionar millonarios contratos en la Gobernación del Atlántico.

Para lograr sus cometidos, se contactaron con un grupo de contratistas y empresarios del Atlántico. Nicolás Petro Burgos —según explicó la fiscal— tuvo un conocimiento claro sobre todas estas personas.

Para el enete acusador, prueba de esto son las charlas que sostuvo mediante la aplicación WhatsApp con su entonces pareja sentimental, Daysuris del Carmen Vásquez, y en las cuales le comentaba sobre los avances de las gestiones.

“Nicolás Petro mostraba su interés en que se adjudicara el contrato (…) Su interés radicaba en cuándo se pagaba. Tuvo conocimiento en la fase de planeación y ejecución”, enfatizó la fiscal durante su petición ante el juzgado 14 de control de garantías.

Para demostrar el control que tenía el entonces diputado, la Fiscalía General reveló un chat en el cual Nicolás Petro Burgos le pedía “reserva” a Days Vásquez en las conversaciones. “Es mejor”.

Fiscalía pide enviar a la cárcel al exdiputado por el Atlántico Nicolás Petro Burgos por actos de corrupción.

Para la Fiscalía General, en este “acuerdo corrupto” se presentó una división de funciones para lograr el pleno direccionamiento de contratos en la Gobernación del Atlántico a favor de la Fundación Conciencia Social “con el propósito de apropiarse directamente de recursos del ente departamental”.

En otro de los chats, Nicolás Petro Burgos insiste en preguntar sobre el movimiento de los dineros para las personas que estaban participando en este entramado de corrupción. “Van a entregar 240 millones de pesos”.

Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó a Nicolás Petro Burgos los delitos de interés indebido en contratos, peculado, tráfico de influencias, además de falsedad documental y falso testimonio.

El exdiputado, en la audiencia que se celebró el pasado 26 de noviembre, no aceptó los cinco cargos imputados.