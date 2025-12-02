Un fuerte llamado de atención tuvo que hacerle este martes el juez 14 de control de garantías de Barranquilla al abogado Alejandro Carranza, quien representa al exdiputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos.

Esto debido a las constantes interrupciones que ha hecho el jurista durante la audiencia, en la cual la fiscal Lucy Labore pide que se imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Mientras la delegada del ente investigador justificaba la necesidad de imponer una medida restrictiva contra Petro Burgos en el marco del proceso penal que se le adelanta por los hechos de corrupción, el abogado alzó la mano para pedir que lo dejaran hablar.

Para Carranza, la fiscal estaba haciendo manifestaciones en contra del buen nombre de Laura Ojeda, actual pareja sentimental de Nicolás Petro Burgos.

"Si vuelve a interrumpir, tomaré medidas disciplinarias", la dura advertencia del juez al abogado de Nicolás Petro Burgos.

“Un segundo, qué pena que le interrumpa. Señor defensor, espero que la razón para interrumpir a la señora fiscal sea valiosa”, le manifestó el juez de control de garantías.

“Como siempre, su señoría, dos razones. La primera es que Laura Ojeda es víctima reconocida de Daysuris del Carmen Vázquez Castro por violación de datos y aquí se está hablando de ella, incriminándole una responsabilidad. Le solicito nuevamente respeto por la presunción de inocencia de Laura”, explicó el abogado defensor.

El abogado Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro Burgos. | Foto: Rama Judicial

El juez tuvo que llamarle nuevamente la atención al jurista: “Doctor, usted vuelve a interrumpir la intervención de la señora fiscal, porque usted corta la dinámica con la que viene la señora fiscal para hacer una réplica o hacer una disertación sobre la validez del argumento utilizado (…) yo voy a tomar medidas disciplinarias”.

El juez le advirtió que no iba a permitir más interrupciones sin justificación como las que se han presentado tanto en la audiencia de imputación de cargos (que se extendió por varios días), así como la de solicitud de medida de aseguramiento.

“Lo voy a entender como que está torpedeando la intervención de la Fiscalía. Por favor, escuchemos a la Fiscalía. Todos los reparos que usted tenga”, precisó.

Pese a este llamado de atención, el abogado siguió interviniendo: “Yo le estoy pidiendo respeto por la presunción de inocencia”. Esta situación aumentó la discusión.

“Señor defensor mire, yo simplemente lo prevé, simplemente lo prevé que no se vuelva a repetir una intervención innecesaria en la disertación de la Fiscalía”, indicó el juez al advertir que existen momentos procesales para presentar todas las quejas y reclamos a lo dicho por la fiscal.

“Acato su señoría y dejo la constancia de la violación al debido proceso de Laura Ojeda. Gracias”, atinó a decir el abogado.

“Muy bien, deje la constancia. Déjela y si quiere se puede estallar en ella todo lo que quiera en el momento en que le toque el uso de la palabra”, advirtió el juez.