Los operativos en contra de las bandas criminales dedicadas al hurto de motocicletas no cesan en el Atlántico. La Policía Metropolitana entregó detalles de la recuperación de varios de estos vehículos y la captura de cinco personas en Barranquilla y el municipio de Soledad.

“Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla ejecutaron cinco diligencias de allanamiento y registro en los barrios Ciudad Camelot (Soledad) y Los Olivos (Barranquilla), donde fueron capturados cinco sujetos en flagrancia por los delitos de receptación y falsedad marcaria”, explicaron desde la institución armada.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, “fueron incautadas ocho motocicletas, de las cuales cinco registraban reporte por hurto, mientras que tres presentaban alteraciones en los sistemas de identificación alfanumérica de motor y chasis”.

Asimismo, los uniformados realizaron otras incautaciones relevantes como un arma tipo fogueo, cinco teléfonos celulares, un chaleco balístico y cuatro radios de comunicación, elementos empleados para el desarrollo de actividades, al parecer, delictivas.

De igual manera, la investigación de la Policía Metropolitana permitió establecer que esta estructura se dedicaba al hurto de motocicletas bajo las modalidades de halado y atraco, trasladando posteriormente los vehículos a inmuebles utilizados como centros de despiece, almacenamiento y comercialización ilegal de autopartes.

“Estas actividades ilícitas representaban rentas criminales estimadas entre $500.000 y $2.000.000 por motocicleta”, detallaron. Al mismo tiempo, precisaron que “durante la verificación de antecedentes, se identificó que uno de los capturados, conocido como alias “Richar”, registra anotaciones judiciales previas por delitos relacionados con hurto".

Revisión de motocicletas por parte de la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Entre tanto, el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló van a seguir realizando estas pesquisas en los diferentes puntos de la ciudad.

“Con estas acciones seguimos afectando las estructuras dedicadas al hurto de motocicletas que tanto golpean la seguridad ciudadana. La articulación operativa nos permite recuperar vehículos, capturar a los responsables y proteger el patrimonio de los ciudadanos”, agregaron.