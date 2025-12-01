Suscribirse

Barranquilla

Sin apoyo del gobierno Petro, Barranquilla reduce los índices de homicidio: esto dijo el alcalde Char

El anuncio fue realizado por el mandatario distrital por medio de su cuenta en la red social X.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 7:21 p. m.
Operativos de la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio de las polémicas que se han desatado entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por diversos temas, entre ellos, el de la polémica paz total, este lunes, 1 de diciembre, se conocieron cifras de los homicidios y de otros delitos que lograron su reducción en la capital del Atlántico.

Fue el mandatario de los barranquilleros, quien hizo el anuncio por medio de su cuenta en la red social X, entregando detalles de los operativos articulados entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación.

“¡Noviembre cierra con más seguridad y menos delitos en Barranquilla! Este mes logramos reducciones muy importantes frente al 2024 en delitos de alto impacto, como: Homicidio: -40 % Hurto a personas: -31 % Hurto a comercio: -75 % Extorsión: -75 %“, dijo el alcalde.

Contexto: Robo de película: delincuentes amordazan a vigilante y roban millonaria suma de dinero de un cajero automático

De igual manera, el mandatario de los barranquilleros precisó que seguirán desde su administración trabajando por la seguridad de los habitantes de la ciudad.

“Estos avances son el resultado del trabajo que venimos liderando junto a la @PoliciaBquilla y el @Ejercito_Div1, con más presencia en los barrios, más capturas y más acciones que protegen a nuestra gente. Vamos por buen camino. ¡Barranquilla no baja la guardia!“, agregó.

Asimismo, desde la Alcaldía de Barranquilla, por medio de un comunicado, precisaron: “La Alcaldía Distrital ha liderado espacios de coordinación con las autoridades que tienen como finalidad la creación, seguimiento y evaluación de las estrategias de seguridad; definir acciones diferenciales para sectores priorizados y focalizar los planes operativos y preventivos de acuerdo con las necesidades de la comunidad”.

Contexto: Alias Boliqueso, alfil de uno de los negociadores de la paz urbana en Barranquilla, ordenaba atentados y extorsiones desde Bogotá
Operativos de la Policía contra estructuras criminales. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, anunciaron que para esta temporada decembrina han intensificado los controles en los diferentes puntos de la ciudad con el fin de seguir disminuyendo los casos de homicidio y hurtos en sus diferentes modalidades.

Durante diciembre se robustecerán los diferentes planes operativos y preventivos, como las Caravanas por la Vida, con la llegada a la ciudad de 350 policías que se suman a estas estrategias”, agregaron.

Las personas que tengan alguna denuncia pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día.

