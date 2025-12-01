Robo de película: delincuentes amordazan a vigilante y roban millonaria suma de dinero de un cajero automático

Los hechos de inseguridad en el área metropolitana de Barranquilla no cesan, pese a los controles que adelantan las autoridades en las zonas más complejas. En el municipio de Malambo, Atlántico, se conoció un millonario robo que se registró en el interior de un centro comercial donde funcionaba un cajero automático.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que un grupo de antisociales fuertemente armados llegó hasta ese lugar y, con armas de fuego, amenazó al vigilante de este sitio. Luego, lo amordazaron para poder cometer este hurto, donde habrían utilizado fuego con el fin de violar las medidas de protección de este dispositivo.

De acuerdo con información de las autoridades, el hecho se registró sobre las 4:02 a. m. del domingo, 30 de noviembre, en un cajero adscrito a la empresa Bancolombia.

Al mismo tiempo, se supo que el vigilante fue trasladado hasta las instalaciones de la Clínica Campbell, de Malambo, porque, al parecer, los delincuentes también le habrían suministrado una sustancia tóxica.

Tras este hecho, integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegaron un plan candado con el fin de poder dar con el paradero de los responsables, pero no reportaron personas capturadas.

De igual manera, se conoció que personal de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía se encuentra analizando las cámaras de seguridad con el fin de poder establecer la plena identidad de los responsables.

Asimismo, los investigadores judiciales han recopilado varios testimonios de personas que laboran en este sitio comercial, incluyendo el del vigilante que terminó amordazado e intoxicado por parte de los delincuentes.

Las autoridades no descartan que se trate de una banda que tiene azotada a la región. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Por su parte, desde la Policía Metropolitana hicieron un llamado para que la comunidad denuncie cualquier movimiento sospechoso en cualquier punto de Barranquilla o de los municipios, con el fin de poder anticiparse a este tipo de hechos delictivos.