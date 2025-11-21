Alias Boliqueso, alfil de uno de los negociadores de la paz urbana en Barranquilla, ordenaba atentados y extorsiones desde Bogotá

Las bandas criminales en Barranquilla, pese a las negociaciones de paz urbana con el gobierno de Gustavo Petro, siguen delinquiendo. Se conoció que integrantes de la Policía Nacional capturaron en Bogotá a un sujeto conocido con el alias de Boliqueso, quien sería alfil de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, al mando de la banda de Los Costeños.

La detención de este sujeto se dio tras investigaciones adelantadas por los uniformados que lo vigilaban, mientras cumplía la detención domiciliaria en la ciudad de Medellín, Antioquia.

De acuerdo con la Policía, este sujeto ordenaba extorsiones y ataques sicariales inicialmente desde la capital de Antioquia, donde gozaba de este beneficio, pero después desde la ciudad de Bogotá, a donde se fue sin ningún tipo de autorización de un juez.

Y es que Juan Carlos Rosete, alias Boliqueso, de acuerdo con la información de la Policía Nacional, tendría bajo su mando varios sectores del suroriente y del norte de Barranquilla para el cobro de las extorsiones.

En una conversación que dio a conocer Zona Cero, entre alias Boliqueso y una víctima, el hoy capturado reconoce estar al mando de varias actividades ilegales en la capital del Atlántico.

Víctima: “Tú y yo somos amigos, mi llave, por qué me haces esto”.

Alias Boliqueso: “Yo no te estoy haciendo nada. Te voy a contar lo que está pasando. Escúchame... si no me escuchas”.

Víctima: “Pero por qué te enojas, ¿tú y yo no somos amigos? No te enojes”.

Alias Boliqueso: “Cuando nosotros tomamos te dije que yo trabajo para el comandante de Los Costeños, ¿te acuerdas? Yo no vivo en la ciudad. Yo soy comandante de Barrio Montes, San José, La Unión, La Victoria, Chiquinquirá y voy a coger Rebolo, ¿me hago entender?, aparte de que ya tengo el norte”.

Víctima: “Ese día no me dijiste eso”.

Él es ‘Boliqueso’, mano derecha del cabecilla de ‘Los Costeños’. Tenía prisión domiciliaria y aún así se vino para Bogotá y @PoliciaBogota lo recapturó.



La captura de alias Boliqueso fue realizada en la ciudad de Bogotá por integrantes de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por el delito de fuga de presos.