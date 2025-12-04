Suscribirse

Barranquilla

Lo que se sabe del robo de un menor de 9 años en Candelaria, Atlántico: Policía despliega operativo de búsqueda

El caso se registró este miércoles en el corregimiento de Leña.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 12:09 a. m.
Muchacho que muestra el gesto de PARADA con la mano. Concepto de violencia doméstica y abuso infantil.
Las autoridades investigan lo ocurrido en Candelaria, Atlántico. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Este jueves, 4 de diciembre, se conoció la noticia de la desaparición de un menor de 9 años de edad, en el municipio de Candelaria, Atlántico, por parte de un hombre que, al parecer, se movilizaba en una motocicleta con rumbo desconocido.

SEMANA consultó a la Policía del Atlántico sobre este caso y sostuvieron que los uniformados de todas las especialidades se encuentran atendiendo el caso que ha generado conmoción entre la ciudadanía. El caso se habría registrado durante el miércoles, 3 de diciembre, en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria.

Los padres del menor Isaías de Jesús Castro Aguilar de 9 años de edad, informan que el menor se encontraba jugando a eso de las 05:00 P.M. en el parque principal con otros menores de edad, y que al regresar a su vivienda a las 06:00 P.M. aproximadamente, se dan cuenta de que el menor no había regresado de jugar”, explicó la Policía por medio de un comunicado.

En ese momento, los padres salieron a buscarlo y fueron informados que un hombre en una motocicleta se lo habría llevado: “Son informados por otro niño que se encontraba jugando con él que supuestamente se había ido con una persona en una motocicleta, desconociendo la identidad de esta presunta persona”.

Contexto: Niño de 9 años habría sido secuestrado en Candelaria, Atlántico: un motorizado se lo llevó mientras jugaba fútbol
Policía del Atlántico busca a menor que habría sido robado en Atlántico.
Policía del Atlántico busca a menor que habría sido robado en Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, las autoridades desplegaron todo un operativo policial con el fin de poder establecer cuál es el paradero de este menor de edad.

“Una vez conocido el hecho de inmediato, se activó un operativo de búsqueda, labores de vecindario intensivas, acompañamiento e investigación por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, Gaula y Sijín y personal de la Estación de Policía Candelaria, activando rutas de búsqueda y difusión en municipios aledaños”, detallaron.

Contexto: Cae sanguinario integrante de peligrosa banda en Barranquilla: lo acusan de ser responsable de 70 homicidios
Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía en Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue información acerca de este caso que ha generado alerta en todo el departamento del Atlántico.

“El comando de departamento de Policía Atlántico reitera la importancia de la colaboración ciudadana para dar ⁠con el paradero de Isaías de Jesús Castro Aguilar. Cualquier información que pueda conducir a la localización del menor es de vital importancia y puede ser suministrada al número 3212172427″, finalizaron.

