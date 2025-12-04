Lo que se sabe del robo de un menor de 9 años en Candelaria, Atlántico: Policía despliega operativo de búsqueda

Este jueves, 4 de diciembre, se conoció la noticia de la desaparición de un menor de 9 años de edad, en el municipio de Candelaria, Atlántico, por parte de un hombre que, al parecer, se movilizaba en una motocicleta con rumbo desconocido.

SEMANA consultó a la Policía del Atlántico sobre este caso y sostuvieron que los uniformados de todas las especialidades se encuentran atendiendo el caso que ha generado conmoción entre la ciudadanía. El caso se habría registrado durante el miércoles, 3 de diciembre, en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria.

“Los padres del menor Isaías de Jesús Castro Aguilar de 9 años de edad, informan que el menor se encontraba jugando a eso de las 05:00 P.M. en el parque principal con otros menores de edad, y que al regresar a su vivienda a las 06:00 P.M. aproximadamente, se dan cuenta de que el menor no había regresado de jugar”, explicó la Policía por medio de un comunicado.

En ese momento, los padres salieron a buscarlo y fueron informados que un hombre en una motocicleta se lo habría llevado: “Son informados por otro niño que se encontraba jugando con él que supuestamente se había ido con una persona en una motocicleta, desconociendo la identidad de esta presunta persona”.

Policía del Atlántico busca a menor que habría sido robado en Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, las autoridades desplegaron todo un operativo policial con el fin de poder establecer cuál es el paradero de este menor de edad.

“Una vez conocido el hecho de inmediato, se activó un operativo de búsqueda, labores de vecindario intensivas, acompañamiento e investigación por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, Gaula y Sijín y personal de la Estación de Policía Candelaria, activando rutas de búsqueda y difusión en municipios aledaños”, detallaron.

Operativos de la Policía en Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue información acerca de este caso que ha generado alerta en todo el departamento del Atlántico.