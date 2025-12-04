Suscribirse

Atlántico

Niño de 9 años habría sido secuestrado en Candelaria, Atlántico: un motorizado se lo llevó mientras jugaba fútbol

Familia denuncia llamadas extorsivas y pide ayuda urgente para encontrarlo. Autoridades activaron un operativo en varios municipios del Atlántico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 11:23 p. m.
Disturbios en Candelaria, sur del Atlántico.
Disturbios en Candelaria, sur del Atlántico. | Foto: A.P.I

Las autoridades del Atlántico adelantan una intensa búsqueda para ubicar a Isaías de Jesús Castro Aguilar, un niño de 9 años que desapareció en extrañas circunstancias en el corregimiento de Leña, jurisdicción de Candelaria. La última vez que fue visto fue a las 5:40 de la tarde del miércoles, mientras jugaba fútbol con dos amigos.

Según el relato de los menores que estaban con él, un hombre desconocido llegó a la cancha en motocicleta. Vestía chaqueta negra, llevaba gafas oscuras y se acercó directamente a Isaías. Le habría pedido que lo acompañara a hacer un “mandado”. El niño, confiado, accedió y se subió al vehículo. Desde ese momento, no se volvió a saber nada de él.

Contexto: Los impresionantes detalles del rescate de la expersonera de Tamalameque: la operación fue de película

La desaparición fue denunciada de inmediato ante el Gaula de la Policía. Su familia, completamente consternada, asegura que en las horas siguientes comenzaron a recibir llamadas que indicarían que el niño está en manos de un grupo criminal.

Rescate de menores indígenas
El rescate se hizo con colaboración de diferentes entidades de derechos humanos | Foto: Fiscalía General de la Nación

Según contó Wendy Aguilar, madre del menor, una persona la llamó a primera hora del jueves para exigirle dinero a cambio de la liberación de Isaías. “A las 6:00 de la mañana me llamaron y me dijeron que ellos tenían a mi hijo, que eran un grupo de Autodefensas. Me dijeron que si en 20 minutos no tenía un millón de pesos, no me lo devolvían”, narró entre lágrimas.

Contexto: “Así es que se rescata, hijuep...”: las palabras de Miguel Ayala a su padre, el cantante Giovanny Ayala, luego de ser rescatado por la Policía

Isaías vestía una pantaloneta azul y una camiseta azul con detalles rojos en los hombros al momento de desaparecer. Las autoridades han distribuido su descripción en municipios cercanos y desplegado operativos de búsqueda por tierra, con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Sijin, el Gaula y el ICBF.

La Policía del Atlántico reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita encontrar al menor. “La colaboración ciudadana es fundamental. Toda pista será manejada bajo absoluta reserva. No descansaremos hasta lograr su regreso seguro al hogar”, indicó la institución.

Quienes tengan información pueden comunicarse al número 3212172427. Cada minuto es crucial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco delincuentes murieron en combates con el Ejército en Nariño, Antioquia: tenían fusiles, pistolas y hasta un dron para atacar a la población

2. Niño de 9 años habría sido secuestrado en Candelaria, Atlántico: un motorizado se lo llevó mientras jugaba fútbol

3. Estados Unidos amenaza a Maduro si llega a atacar este país vecino de Venezuela

4. Lidio García, presidente del Senado, le hizo frente a Gustavo Petro tras nueva arremetida del mandatario contra EE. UU.

5. “No merecía este final“: el doloroso mensaje que dejó el primo de Jean Claude Bossard, el joven asesinado por un robo en Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

secuestroniño

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.