Niño de 9 años habría sido secuestrado en Candelaria, Atlántico: un motorizado se lo llevó mientras jugaba fútbol

Las autoridades del Atlántico adelantan una intensa búsqueda para ubicar a Isaías de Jesús Castro Aguilar, un niño de 9 años que desapareció en extrañas circunstancias en el corregimiento de Leña, jurisdicción de Candelaria. La última vez que fue visto fue a las 5:40 de la tarde del miércoles, mientras jugaba fútbol con dos amigos.

Según el relato de los menores que estaban con él, un hombre desconocido llegó a la cancha en motocicleta. Vestía chaqueta negra, llevaba gafas oscuras y se acercó directamente a Isaías. Le habría pedido que lo acompañara a hacer un “mandado”. El niño, confiado, accedió y se subió al vehículo. Desde ese momento, no se volvió a saber nada de él.

La desaparición fue denunciada de inmediato ante el Gaula de la Policía. Su familia, completamente consternada, asegura que en las horas siguientes comenzaron a recibir llamadas que indicarían que el niño está en manos de un grupo criminal.

Según contó Wendy Aguilar, madre del menor, una persona la llamó a primera hora del jueves para exigirle dinero a cambio de la liberación de Isaías. “A las 6:00 de la mañana me llamaron y me dijeron que ellos tenían a mi hijo, que eran un grupo de Autodefensas. Me dijeron que si en 20 minutos no tenía un millón de pesos, no me lo devolvían”, narró entre lágrimas.

Isaías vestía una pantaloneta azul y una camiseta azul con detalles rojos en los hombros al momento de desaparecer. Las autoridades han distribuido su descripción en municipios cercanos y desplegado operativos de búsqueda por tierra, con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Sijin, el Gaula y el ICBF.

La Policía del Atlántico reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita encontrar al menor. “La colaboración ciudadana es fundamental. Toda pista será manejada bajo absoluta reserva. No descansaremos hasta lograr su regreso seguro al hogar”, indicó la institución.