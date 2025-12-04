Los impresionantes detalles del rescate de la expersonera de Tamalameque: la operación fue de película

Nueve meses después de estar secuestrada por hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la joven expersonera del municipio de Tamalameque, Yennis Vanessa Salazar Zabaleta, fue rescatada.

En la meticulosa operación, la cual fue denominada ‘Thor’, participaron el Gaula de la Policía del departamento del Cesar y de Bogotá, Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES), Comandos Jungla, Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Fiscalía General de la Nación.

“Fue una operación quirúrgica, sin un solo disparo. La prioridad era salvaguardar la vida de la señora Yennis Vanessa. Hoy, podemos decir que está sana y salva gracias al trabajo articulado de todas las instituciones”, dijo el director del Gaula de la Policía.

SEMANA conoció detalles impresionantes de la operación. Por ejemplo, que el ingreso hacia la zona entre el Aserrío y San Pablo, en El Carmen (Norte de Santander) donde la tenían los delincuentes, era imposible por tierra.

Por eso, con apoyo de la FAC prepararon no solo helicópteros, también tecnología de punta para monitorear cada movimiento de los subversivos.

Pero fue un experto piloto el encargado de sobrevolar un helicóptero por un peligroso cañón para extraer a la personera de la zona.

Una vez los secuestradores sintieron la presencia de la tropa en el predio en el que la tenían, huyeron.

Con la zona bajo control, la fuerza pública sacó a la mujer de la zona hacia Aguachica, para realizarle una valoración médica y entregarla a su familia.

Liberación expersonera de Tamalameque, Yennis Vanessa Salazar Zabaleta. | Foto: FAC.

Se supo que los secuestradores pedían 15 millones de pesos para dejarla en libertad.

Yennis Vanessa fue secuestrada en la mañana del 21 de febrero de 2025, cuando iba hacia zona rural entre Chimichagua y Curumaní.

En el trayecto, hombres armados la interceptaron y quemaron su camioneta en la vía Las Vegas–Saloa. Desde entonces, se sospechó que el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN la había secuestrado.

Una de las hipótesis era que su liderazgo social y su posición como exfuncionaria la hicieron objetivo para la exigencia económica.

Se conoció que una recompensa ofrecida por la gobernación del Cesar, para obtener información sobre su paradero, fue clave.