En la mañana de este sábado, 11 de abril, se registró una fuerte explosión en el Anillo Vial de Cúcuta, a la altura del sector Prados del Este, cerca del centro comercial Jardín Plaza, tras el ataque a una patrulla de la Policía.

Ataque con dron cargado de explosivos en El Tarra: un muerto, un herido y una casa incendiada

La carga explosiva ubicada sobre la vía se activó al pasó del vehículo policial, generando grandes afectaciones y dejando uno de los uniformados que se encontraba allí con aturdimiento tras la explosión.

La explosión, que se sintió en varios sectores aledaños, generó también afectaciones a las viviendas ubicadas cerca de donde ocurrieron los hechos, dejando ventanas quebradas y generando alarma en la ciudadanía.

Las autoridades ya se encuentran en el lugar verificando lo ocurrido, evaluando los daños presentados y adelantando las respectivas investigaciones, que preliminarmente apuntan a un atentado del ELN.

Se está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, para establecer las circunstancias de lo ocurrido, que hasta el momento deja herido al intendente Elkin García.

El uniformado, de quien quien no se conoce con exactitud la gravedad de sus heridas, fue trasladado a un centro médico cercano de la ciudad y se espera un parte médico por parte de la institución en las próximas horas.

Unidades especializadas de la Policía mantienen acordonada la zona y adelantan las inspecciones para verificar si existen más cargas explosivas que no hayan detonado.

Este hecho originó encendió las alarmas, ya que el departamento de Norte de Santander ha sido blanco de constantes ataques de los grupos criminales y la ciudad de Cúcuta no ha sido ajena a esta dinámica de los delincuentes.

El pasado 6 de abril se registró un ataque con drones cargados de explosivos en el municipio de El Tarra, en Norte de Santander, específicamente en la vereda Cuatro Esquinas, provocando el incendio en una vivienda familiar.

El Tarra junto a Versalles, Filo Gringo y Pacelli han sido epicentro recientemente de una guerra ejecutada con drones entre el ELN y las disidencias de las Farc.