Norte de Santander

Incertidumbre en Cúcuta por el misterioso secuestro del reconocido médico y comerciante Ciro Sánchez

El galeno presta sus servicios al hospital de El Zulia, en Norte de Santander

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 12:49 a. m.
Ciro Sánchez, médico secuestrado en Cúcuta.
Ciro Sánchez, médico secuestrado en Cúcuta. Foto: Redes sociales.

Las autoridades tratan de ubicar en Cúcuta y su área metropolitana al médico y comerciante Ciro Sánchez, secuestrado en las últimas horas por desconocidos.

El plagio, según han recogido medios locales, ocurrió cuando el profesional fue interceptado al movilizarse por la vía que del corregimiento Ricaurte comunica a San Faustino.

Según el diario Vanguardia, el hombre fue sacado a la fuerza de su vehículo y transportado a otro automotor. El carro en el que se movilizaba fue abandonado.

El médico es oriundo del municipio de El Zulia y vive en la zona de la Ye de los Astilleros.

Este 2026, aseguró Vanguardia, en Norte de Santander 10 personas fueron secuestradas. De esta cifra, ocho se registraron en la región del Catatumbo y dos en el área metropolitana de Cúcuta, aunque siete de ellas ya fueron liberadas.

Aunque se desconoce qué grupo armado fue el que se llevó al médico Sánchez, las autoridades tienen en su línea de investigación posibles participaciones de hombres del ELN o de las disidencias de las FARC.

El secuestro sucede preciso cuando la región se vio estremecida por el trágico accidente de un avión de Satena con 15 personas a bordo.

El avión Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 se estrelló en zona rural de Las Playas de Belén, en Norte de Santander, cuando cubría la ruta Cúcuta-Ocaña.

Carlos Alberto Salazar Salcedo, candidato a curul de paz que murió en accidente en Norte de Santander.
Carlos Alberto Salazar Salcedo, candidato a curul de paz que murió en accidente en Norte de Santander. Foto: Redes sociales

Entre los ocupantes iban varios políticos regionales, entre ellos Diógenes Quintero Amaya, el candidato a la Cámara por la curul de Paz Carlos Alberto Salcedo Salazar y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco.

¿Quién era Diógenes Quintero Amaya, congresista que iba en avioneta que se estrelló en Norte de Santander?

“Dios. Mi solidaridad con todos los familiares de las víctimas. No puedo creer que nuestro compañero Diógenes Quintero se nos haya ido. Un hombre joven, un congresista muy pilo, estudioso, comprometido. Un buen ser humano, siempre generoso. Qué dolor esto”, aseguró la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

Por su parte, desde el Partido de la U se pronunciaron en solidaridad con el miembro de su bancada y los integrantes de su equipo.

Expresan solidaridad con las víctimas de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Qué dolor esto”

“Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”, dijeron desde la colectividad.

