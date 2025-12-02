Suscribirse

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue rescatado; minDefensa confirmó su liberación

El hijo del cantante había sido secuestrado a mediados de noviembre.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 5:13 p. m.
Giovanny Ayala se pronunció en video por secuestro de su hijo Miguel Ayala.
Giovanny Ayala se pronunció en video por secuestro de su hijo Miguel Ayala. | Foto: Montaje SEMANA | 1. Instagram: @giovannyayalaoficial - 2. Instagram: @miguelayala_oficial

El pasado martes 18 de noviembre, las autoridades del Cauca confirmaron que Miguel Ayala —hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala— y su mánager fueron víctimas de secuestro. El hecho ocurrió en plena vía Panamericana.

Sin embargo, en las horas de la mañana del 2 de diciembre, el ministro de Defensa confirmó que el hijo del cantante fue liberado.

La noticia fue entregada a Giovanny Ayala a través de una llamada telefónica que realizó Pedro Sánchez, ministro de Defensa, quien le aseguró que su hijo estaba en buenas manos y se encontraba bien.

El jefe de dicha cartera confirmó que Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, su mánager, fueron liberados tras una operación conjunta entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

Según información recopilada por las autoridades, ambos estaban ubicados en el suroccidente del país y sus captores pedían 7.500 millones de pesos por su rescate.

“Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, comentó el ministro en diálogo con Blu Radio.

En dicho espacio, se lograron escuchar las palabras y reacciones de la familia del joven, quien estuvo privado de su libertad por 11 días. De hecho, se conocieron imágenes de las condiciones en las que fue hallado junto a su manager.

Días atrás se había especulado sobre dicha liberación, pero la hija de Giovanny Ayala negó por completo esta afirmación.

Cabe destacar que, según los primeros datos entregados por las autoridades que adelantaban el caso, los dos se desplazaban rumbo a un compromiso laboral cuando su automóvil fue detenido por un grupo de hombres armados. Los atacantes obligaron a las dos personas a bajarse del vehículo y se las llevaron en dirección desconocida, sin dejar pistas claras que permitan establecer su ubicación.

