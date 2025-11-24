En la mañana del miércoles 19 de noviembre se conoció un hecho que tiene preocupados a miles de colombianos y a los fieles admiradores del cantante de música popular Giovanny Ayala, pues Miguel, uno de sus hijos fue secuestrado en compañía de su mánager.

En las primeras horas del día, las autoridades del Cauca confirmaron que ambos fueron interceptados y llevados por la fuerza mientras transitaban por la vía Panamericana.

El artista pidió apoyo del Gobierno Nacional para que su hijo recobre la libertad. | Foto: Montaje El País (Instagram @miguelayala_oficial / @giovannyayalaoficial)

La noticia generó profunda preocupación entre sus allegados, quienes han recurrido a todos los medios disponibles para pedir apoyo ante la situación. Las redes sociales se convirtieron rápidamente en el principal canal para dar a conocer sus mensajes, mientras la incertidumbre crece con el paso de los días.

En medio del dolor que vive el artista al no tener conocimiento del estado en el que se encuentra su hijo, se organizó una eucaristía en Villavicencio, en donde cientos de personas se reunieron para orar por el joven y pedir por su pronto regreso a los brazos de su familia y seres queridos.

Fue allí donde Giovanny abrió su corazón y en conversación con los medios de comunicación y los seguidores que llegaron al lugar habló del fuerte dolor que viene atravesando desde hace 5 días.

“Desarmo mi corazón para que se abran los caminos y aflojen los corazones de los captores que tienen a mi hijo para ese pronto regreso”, mencionó con preocupación.

Giovanny Ayala se pronunció por secuestro de su hijo Miguel Ayala. | Foto: Montaje SEMANA | 1. Instagram: @giovannyayalaoficial - 2. Instagram: @miguelayala_oficial

Por otro lado, habló del desconcierto y la duda que se han convertido en parte de su día a día, pues su vida cambió por completo. Las rutinas a las que estaba acostumbrado dieron un giro radical y esto ha impactado de manera significativa su bienestar emocional.

“El reloj se paró y uno no sabe si es de día o noche. Es una incertidumbre que solamente la sienten las personas que han vivido esta situación”, dijo el intérprete de De qué te las picas y De rodillas te pido.

Hermana de Miguel Ayala se mostró preocupada por su secuestro

Valentina hizo un llamado a la comunidad digital y pidió respeto en medio de la situación, pues han recibido una gran cantidad de mensajes fuertes, ofensivos, dañinos y dolorosos, burlándose de la situación y buscando desestabilizarlos por lo ocurrido.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido, por favor, respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”, anotó.

Hermana de Miguel Ayala se pronunció después de que se diera a conocer su secuestro. | Foto: Instagram @valentinaayala.r