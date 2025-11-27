Suscribirse

Gente

Hija de Giovanny Ayala se pronunció y desmintió información relacionada con el secuestro de su hermano

Valentina Ayala utilizó sus redes sociales para hablar sobre un anuncio que se hizo en medios locales.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 12:42 p. m.
El cantante de música popular habló nuevamente tras el secuestro de su hijo Miguel.
Miguel Ayala sigue secuestrado, al igual que su mánager Nicolás Pantoja. | Foto: Foto 1: Instagram @giovannyayalaoficial - Foto 2: @miguelayala_oficial

En horas de la mañana del miércoles 19 de noviembre, las autoridades del Cauca confirmaron que Miguel Ayala —hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala— y su mánager fueron víctimas de un secuestro. El hecho ocurrió en plena vía Panamericana y, por el momento, se desconoce qué motivó su retención.

De acuerdo con la información inicial proporcionada por las entidades encargadas de la investigación, ambos viajaban por la carretera para cumplir una cita de trabajo cuando su vehículo fue interceptado por varios hombres armados. Los individuos obligaron a descender a los dos ocupantes y se los llevaron con rumbo incierto, dejando a los investigadores sin indicios concretos sobre su paradero.

Pese a que las autoridades no han dado nueva información sobre el caso, en las últimas horas comenzó a circular una noticia relacionada con el secuestro de Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja. Según lo difundido, supuestamente, el representante artístico habría sido rescatado por el Gaula de la Policía y puesto en libertad.

Contexto: Vidente advierte el peligro tras el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envía mensaje al artista: “Debe actuar ya”

Sin embargo, Valentina Ayala, hermana del joven, recurrió a sus redes sociales y aclaró lo dicho públicamente en medios locales, desmintiendo esto. La joven fue enfática en que todo era falso, pues seguían privados de su libertad.

En las historias de su cuenta personal de Instagram, la hija de Giovanny Ayala ubicó una captura de pantalla de dicho anuncio, asegurando que era falso y esto no había pasado aún.

“Noticia falsa”, escribió en el post, el cual mostraba una foto del otro joven, quien acompañaba a su hermano.

Hermana de Miguel Ayala desmintió información
Hermana de Miguel Ayala desmintió información. | Foto: Instagram @valentinayala.r

Velatón por Miguel Ayala

A pesar de las labores que adelantan las autoridades para dar con el paradero del joven de 21 años, el cantante decidió organizar una velatón el pasado miércoles 26 de noviembre en el parque principal de Villavicencio. El encuentro se realizó en homenaje a su hijo, desaparecido desde el 19 de noviembre en territorio caucano.

“Hoy desde lo más profundo de mi corazón deseo expresar mi sentir: a nadie se le debería arrebatar el derecho de creer en su país, de construir su propio camino y de imaginar un futuro lleno de posibilidades”, dijo Ayala por el bienestar de su hijo.

“Oro por quienes tienen a mi hijo y a Nico. Oro por sus familias. Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos!!! Gracias infinitas a toda Colombia, a mi Villavicencio… a mis colegas!!! Sus oraciones reconfortan mi corazón”, puntualizó.

Noticias Destacadas

