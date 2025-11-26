Suscribirse

Nación

Velatón por secuestro de Miguel Ayala: “Oro por quienes tienen a mi hijo”, dijo su padre Giovanny

El cantante hizo una profunda reflexión contra los captores que tienen a su hijo desde hace una semana.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 12:17 a. m.
El cantante de música popular habló nuevamente tras el secuestro de su hijo Miguel.
El cantante de música popular habló nuevamente tras el secuestro de su hijo Miguel. | Foto: Foto 1: Instagram @giovannyayalaoficial - Foto 2: @miguelayala_oficial

Se cumple una semana del secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular, Giovanny Ayala, y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Pese a los esfuerzos de las autoridades por hallar al joven de 21 años, el artista convocó para este miércoles, 26 de noviembre, una velatón en el parque central de Villavicencio en honor a su hijo, quien desapareció el pasado 19 de noviembre en el departamento del Cauca.

Contexto: “No merece ser un cheque al portador”: Yeison Jiménez habló del secuestro de Miguel Ayala y dejó ver lo afectado que está

Hoy desde lo más profundo de mi corazón deseo expresar mi sentir: A nadie se le debería arrebatar el derecho de creer en su país, de construir su propio camino y de imaginar un futuro lleno de posibilidades”, dijo Ayala en su cuenta personal de Instagram.

Y agregó: “Detrás de cada secuestro hay una familia que se quiebra en silencio, que ora, que llora, que espera… pero que también se aferra a la fe de que la vida puede volver a ser vida con la liberación”.

El cantante hizo una profunda reflexión contra los captores que tienen a su hijo y a Nicolás Pantoja, otro joven víctima del flagelo que azota diariamente a miles de familias en Colombia.

Oro por quienes tienen a mi hijo y a Nico. Oro por sus familias. Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos!!! Gracias infinitas a toda Colombia, a mí Villavicencio… a mis colegas!!! Sus oraciones reconfortan mi corazón”, puntualizó en post de la invitación a la velatón.

Por su parte, Julián Pardo, integrante de Banda Legado, compuso una canción por la situación que enfrenta Giovanny Ayala y su familia ante el secuestro de su hijo Miguel.

"Hoy cantamos con un nudo en la garganta y el corazón abierto. Cantamos por Miguel Ayala, por su familia y por la esperanza de verlo regresar. La música tiene una forma especial de acompañar el dolor, de recordarnos que no estamos solos, de unirnos incluso en los momentos más difíciles", dijo el también artista en el post de su Instagram junto a un video de la canción.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La tabla del grupo B de la Liga Betplay tras Bucaramanga vs. Fortaleza: presión para Santa Fe y el Tolima sonríe

2. Contrato de alumbrado público de Emcali, bajo la lupa de la Procuraduría

3. ¿Lo sintió? Temblor hoy en Colombia: este fue el epicentro y magnitud del sismo de este miércoles 26 de noviembre

4. Este es el lujoso regalo que Paola Jara y Jessi Uribe compraron para su hija, generó reacciones

5. La advertencia de Trump en las próximas elecciones de un país de América Latina: “¿Maduro se apoderará de otro país?”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Giovanny AyalasecuestrocantanteVelatón

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.