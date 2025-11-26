Velatón por secuestro de Miguel Ayala: “Oro por quienes tienen a mi hijo”, dijo su padre Giovanny

Se cumple una semana del secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular, Giovanny Ayala, y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Pese a los esfuerzos de las autoridades por hallar al joven de 21 años, el artista convocó para este miércoles, 26 de noviembre, una velatón en el parque central de Villavicencio en honor a su hijo, quien desapareció el pasado 19 de noviembre en el departamento del Cauca.

“Hoy desde lo más profundo de mi corazón deseo expresar mi sentir: A nadie se le debería arrebatar el derecho de creer en su país, de construir su propio camino y de imaginar un futuro lleno de posibilidades”, dijo Ayala en su cuenta personal de Instagram.

Y agregó: “Detrás de cada secuestro hay una familia que se quiebra en silencio, que ora, que llora, que espera… pero que también se aferra a la fe de que la vida puede volver a ser vida con la liberación”.

El cantante hizo una profunda reflexión contra los captores que tienen a su hijo y a Nicolás Pantoja, otro joven víctima del flagelo que azota diariamente a miles de familias en Colombia.

“Oro por quienes tienen a mi hijo y a Nico. Oro por sus familias. Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos!!! Gracias infinitas a toda Colombia, a mí Villavicencio… a mis colegas!!! Sus oraciones reconfortan mi corazón”, puntualizó en post de la invitación a la velatón.

Por su parte, Julián Pardo, integrante de Banda Legado, compuso una canción por la situación que enfrenta Giovanny Ayala y su familia ante el secuestro de su hijo Miguel.